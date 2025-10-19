बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट के लिए डील करने का आरोप, विधायक ने वायरल किया ऑडियो

सुनील राज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस गहरे संकट में घिरती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर मचे बवाल के बीच अब पार्टी के भीतर से बगावत का नया अध्याय खुल गया है। पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक अफाक आलम का टिकट काटे जाने के बाद बगावती तेवर दिखाए हैं।

रविवार को पूर्णिया में प्रेस कांफ्रेंस कर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर के साथ ही प्रभारी पर पैसों के लेनदेन के आरोप भी लगाए। पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप अफाक आलम ने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टिकट अब योग्यता या जनाधार पर नहीं, बल्कि पैसों और सिफारिश पर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं रह गई है। जो पार्टी के लिए लड़ता है, उसे किनारे कर दिया जाता है।

उन्होंने मीडिया को एक ऑडियो जारी किया है जिसमें उनकी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की टिकट को लेकर बातचीत है। (ऑडियो की जागरण पुष्टि नहीं करता) जिसमें वे राजेश राम से टिकट की पैरवी कर रहे हैं परंतु राजेश राम इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

पप्पू यादव बीच में हैं कांग्रेस के इन दो नेताओं का ऑडियो अब तो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से प्रचारित हो रहा है। ऑडियो में दोनों के बीच टिकट को लेकर हुई कथित डील की चर्चा सुनी जा सकती है। अफाक आलम टिकट मांग रहे हैं परंतु राजेश राम कह रहे हैं मेरी तरफ से ओके है। लेकिन, पप्पू यादव बीच में हैं। जिस पर अफाक सवाल उठाते हैं पप्पू यादव कौन हैं?

यह आडियो स्वयं अफाक आलम की ओर से जारी किया गया है। इस विषय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से उनका पक्ष लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। पप्पू यादव भी किसी बैठक में होने की वजह से फोन पर नहीं आ सके। इनसे बातचीत की हमारी कोशिश जारी है।

2020 में लोजपा प्रत्याशी को हराया यहां बता दें कि इस बार कांग्रेस ने मो. इरफान आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कस्बा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अफाक आलम ने जीत दर्ज कराई थी। उन्होंने लोजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास को हराया जिनके हिस्से 60029 वोट आए थे।