बिहार कांग्रेस में महिला नेताओं का असंतोष, वफादार कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात का आरोप

डिजिटल डेस्क, पटना। आगामी राज्य चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद सामने आए हैं। पार्टी की महिला जिला (ग्रामीण) अध्यक्ष अजीता पांडेय ने बुधवार को आरोप लगाया कि पार्टी ने भाजपा से आए लोगों को तरजीह दी, जबकि लंबे समय से पार्टी के प्रति वफादार रहे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की।

भावुक अजीता पांडेय ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सोनिया जी, अगर ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं, तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पार्टी नेता अशोक गागन, जो 35 वर्षों से अधिक समय से कांग्रेस के साथ हैं, को टिकट देने का वादा करने के बावजूद उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। पांडेय ने दावा किया कि राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के दबाव में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई।

कांग्रेस ने अभी तक आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। अजीता पांडेय ने आईएएनएस से बात करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हमने दिन-रात पार्टी के लिए काम किया, 12 घंटे की ड्यूटी की, हर कार्यक्रम में भाग लिया और हर निर्देश का पालन किया। पार्टी के पास हमारे काम के रिकॉर्ड हैं। प्रियंका गांधी ने हमें महिलाओं तक पहुंचने और उनके साथ जुड़ने के लिए कहा था, और हमने ठीक वैसा ही किया।"

अजीता पांडेय ने आरोप लगाया कि अशोक गागन जैसे समर्पित नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और हाल ही में भाजपा छोड़कर आए लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस की आत्मा के साथ विश्वासघात है। लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं की मेहनत को बर्बाद किया जा रहा है।"

सूत्रों के अनुसार, अजीता पांडेय ग्रामीण पटना से टिकट के लिए मजबूत दावेदार थीं और उन्होंने महिला कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेटवर्क को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बयान ने बिहार कांग्रेस के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया है, कई स्थानीय नेताओं ने टिकट आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की है।