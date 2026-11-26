राज्य ब्यूरो, पटना। संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को बिहार कांग्रेस की ओर से पटना में संविधान रक्षा मार्च निकाला गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में निकले इस मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मार्च में शामिल हुए। मार्च के जरिए कांग्रेस ने संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा का संदेश दिया। सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प लिया इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ मार्च आर ब्लॉक होते हुए शहीद स्मारक पहुंचा। यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। साथ ही संविधान में निहित मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प लिया।