बिहार में ठंड का कहर जारी, अगले चार दिन भारी; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, पटना। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर हो रहा है। बीते छह दिनों से राज्य में पछुआ के कारण कनकनी का प्रभाव बना हुआ है। बर्फीली पछुआ हवा के कारण राज्य में (कोल्ड डे) शीत दिवस की स्थिति बनी हुई। दिन और रात के समय एक जैसी सर्दी पड़ रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 28 दिसंबर तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इस बार ला नीना की स्थिति के कारण ठंड के दिनों में वृद्धि के आसार हैं। ऐसे में फरवरी तक ठंड का असर बने रहने की संभावना है।

ला नीना के कारण भू मध्य सागर से उठने वाले बर्फीली तूफान यानी पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत करेगा। इससे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने के साथ कोहरे और धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना है।

बुधवार को राज्य के सभी जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने के साथ पांच जिनों के खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका में घना कोहरा की चेतावनी (Dense Fog Alert) जारी की गई है। मंगलवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 11.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि, 7.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में गयाजी का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। जम्मू शहर से भी कम गयाजी का न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 8.4 डिग्री गिरावट के साथ 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि, 21.2 डिग्री सेल्सियस के साथ राजगीर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।