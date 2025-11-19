मोदी अंकल आ रहे हैं, उनका स्वागत है; CM नीतीश कुमार के बेटे ने शाह और मांझी के लिए क्या कहा?
Bihar Chunav 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे का स्वागत किया है। उन्होंने अमित शाह और जीतन राम मांझी का स्वागत भी किया। कहा कि हमारे एनडीए परिवार के लिए बेहद अहम क्षण है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेंगे।
राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में समारोह के लिए भव्य तैयारी की गई है, जहां देश-दुनिया की निगाहें इस समारोह पर टिकी हैं।
नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं।
एनडीए की इस नई सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की प्रतिक्रिया ने भी लोगों का ध्यान खींचा है।
अस्पताल में अपनी नानी से मिलने पहुंचे निशांत कुमार ने बताया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अब बेहतर है। मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि यह अवसर पूरे बिहार के लिए गर्व का है।
एनडीए हमारा परिवार
उन्होंने कहा, जनता का आशीर्वाद है कि पिता जी को फिर से यह जिम्मेदारी मिली है। हमारी पार्टी, भाजपा, लोजपा, मांझी अंकल (Jitan Ram Manjhi) और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सभी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है।
केंद्र से भी काफी सहयोग मिला है। निशांत ने यह भी बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) सहित कई राष्ट्रीय नेता पटना पहुंच रहे हैं।
भावुक अंदाज़ में उन्होंने कहा, मोदी अंकल और शाह अंकल आ रहे हैं। हमारा एनडीए का परिवार है। हम सबका स्वागत करते हैं। यह हम सबके लिए खुशी का क्षण है।
गांधी मैदान में शपथ लेना नीतीश कुमार के लिए सौभाग्य बताया गया है। विशाल जनसमूह और राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी के बीच यह समारोह बिहार की राजनीति के लिए एक यादगार दिन बनने जा रहा है।
लाइमलाइट से अक्सर दूर रहने वाले निशांत हाल के दिनों में कई बार सार्वजनिक तौर पर दिख चुके हैं। पिता को गले मिल बधाई देने की उनकी तस्वीर भी सामने आई थी।
