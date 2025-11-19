डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेंगे।

राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में समारोह के ल‍िए भव्य तैयारी की गई है, जहां देश-दुनिया की निगाहें इस समारोह पर टिकी हैं।

नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्‍यमंत्री-उपमुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं।

एनडीए की इस नई सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की प्रतिक्रिया ने भी लोगों का ध्यान खींचा है।

अस्पताल में अपनी नानी से मिलने पहुंचे निशांत कुमार ने बताया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अब बेहतर है। मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि यह अवसर पूरे बिहार के लिए गर्व का है।

एनडीए हमारा परिवार

उन्होंने कहा, जनता का आशीर्वाद है कि पिता जी को फिर से यह जिम्मेदारी मिली है। हमारी पार्टी, भाजपा, लोजपा, मांझी अंकल (Jitan Ram Manjhi) और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सभी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है।