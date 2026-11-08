CM सम्राट चौधरी ने दलित बस्ती में मनाई दीवाली, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से की विशेष अपील

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्लम एरिया में अपनी दीवाली मनाई। इस अवसर पर वह पटना की एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया और जरूरतमंद लोगों के बीच मिठाइयां और उपहार के पैकेट बांटे।

मुख्यमंत्री चौधरी ने दीपावली के पावन अवसर पर बिहार के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और बिहार समृद्धि के लिए कामना की।

उन्होंने बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से विशेष अपील की है कि वे आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के भाई-बहनों के बीच जाकर दीपावली मनाएं और उनके सुख-दुख में शामिल हों।

सब्सिडी छोड़ने के लिए अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि NDA सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत, गरीब परिवारों के घरों में रोशनी पहुंच रही है। बिहार के 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। हमने स्वेच्छा से योगदान देने की भी अपील की है। 1 दिसंबर से हम एक अभियान शुरू करेंगे, जिसमें उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।