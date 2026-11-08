Diwali 2026 : आसमान में आतिशबाजी और जमीन पर दीपों की कतार, दीपावली पर देखते ही बन रही दरभंगा की छटा

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। दीपों की झिलमिल रोशनी, रंग-बिरंगी झालरों की चमक और घर-आंगन में सजे खूबसूरत रंगोली के नजारे। चारों तरफ उल्लास और उमंग का माहौल।

दीपावली पर रविवार की शाम दरभंगा का कोना-कोना रोशनी से जगमगा उठा। शहर की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक दीपों की कतारें नजर आईं। घरों की चौखट, छत, बालकनी और आंगन में जलते मिट्टी के दीयों ने ऐसा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया कि पूरा शहर दीपोत्सव के रंग में रंगा दिखा।

घरों के साथ बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मंदिर भी आकर्षक रोशनी से जगमगाते रहे। कहीं रंगीन बिजली की झालरों ने लोगों का ध्यान खींचा तो कहीं मिट्टी के दीयों की कतारों ने पारंपरिक दीपावली की खूबसूरती बिखेरी। शाम होते ही लोगों ने विधि-विधान से धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। परिवार के सदस्यों ने सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद बच्चों और युवाओं में आतिशबाजी को लेकर खास उत्साह दिखा। आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरते पटाखों ने पर्व की रौनक और बढ़ा दी।

दीयों की रोशनी से खिल उठा घर-आंगन दीपावली पर लोगों ने अपने घरों को खास अंदाज में सजाया। मुख्य द्वार पर रंगोली, फूलों की सजावट और मिट्टी के दीयों की कतारें आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। कई घरों में मिथिला पेंटिंग की थीम पर रंगोली बनाई गई।

महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक अल्पना और रंगोली से आंगन को सजाया। बच्चों ने भी दीप जलाने और घरों को सजाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के कई मोहल्लों में एक साथ जलते दीयों का दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आया।

बाजारों की रौनक ने बढ़ाया उत्साह दीपावली की पूर्व संध्या पर शनिवार को बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी थी। बाकरगंज, चट्टी रोड, राजकुमारगंज, टावर चौक, मिर्जापुर, सैदनगर और लहेरियासराय गुदरी बाजार में मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं, मिठाई, खील-बताशे, लावा और पूजन सामग्री की खूब बिक्री हुई। कपड़ों और सजावटी सामान की दुकानों पर भी देर शाम तक भीड़ रही।