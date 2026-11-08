PM मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ा खुलासा: 21 नवंबर को वैशाली से खुलेंगे सौगातों के पिटारे, उद्योगपतियों के साथ होगा बड़ा खेल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली पहुंचेंगे। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिहार के विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। उद्योगपतियों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है।

वैशाली से बिहार के विकास का नया रोडमैप पेश करने की तैयारी बिहार में 21 नवंबर को होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्य के विकास की दिशा में बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर वैशाली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ भविष्य की योजनाओं का खाका भी पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि बिहार को विकास की कौन-कौन सी नई सौगात मिलती है। क्या बिहार में निवेश की खुलेगी नई राह? प्रधानमंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक निवेश माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक, देश के कई बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश करने के इच्छुक हैं। वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं।

सरकार की कोशिश है कि बिहार को उद्योगों के लिए बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित किया जाए। यदि इस दौरान प्रस्तावित निवेश समझौतों पर मुहर लगती है, तो राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है।

MoU पर हस्ताक्षर से युवाओं को मिल सकती है बड़ी उम्मीद इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों यानी MoU पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, किन कंपनियों के साथ और कितनी राशि के निवेश के समझौते होंगे, इसका आधिकारिक ब्योरा सामने आना बाकी है।

बिहार में लंबे समय से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने की जरूरत महसूस की जाती रही है। ऐसे में अगर निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं, तो युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।

पांच लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य पर भी रहेगी नजर बिहार सरकार औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इससे पहले नवंबर 2026 तक पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य हासिल करने की बात कह चुके हैं।

ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा निवेश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखना होगा कि वैशाली के मंच से सरकार इस लक्ष्य को लेकर कौन-सा नया रोडमैप पेश करती है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या बड़े कदम उठाए जाते हैं।

NDA में एकजुटता दिखाने का भी होगा बड़ा मौका प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले एनडीए के भीतर राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ गई है। हाल में विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन के दलों के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं।

हालांकि, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में 21 नवंबर का कार्यक्रम विकास के साथ-साथ गठबंधन की एकजुटता दिखाने का भी बड़ा मंच बन सकता है।

बस्तर में जवानों के साथ दीवाली मनाने पर PM मोदी की तारीफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने इसे गर्व की बात बताते हुए प्रधानमंत्री, सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी।