Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जदयू कोष में CM नीतीश कुमार ने दिया एक महीने का वेतन, कोषाध्यक्ष ललन कुमार को सौंपा चेक

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के कोष में अपने एक माह का वेतन दान किया। उन्होंने पार्टी के कोषाध्यक्ष ललन कुमार सर्राफ को चेक सौंपा और पार्टी को मजबू ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने गुरुवार जदयू के कोष में अपने एक माह के वेतन का योगदान किया। विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह पार्टी के कोषाध्यक्ष ललन कुमार सर्राफ को उन्होंने एक अणे मार्ग में अपने एक माह के वेतन का चेक सौंपा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके पर उन्होंने पार्टी के मंत्रियों, सांसदों, विधानमंडल दल के सदस्यों, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नेताओं तथा पार्टी की विचारधारा में आस्था रखने वाले सभी समृद्ध एवं सामर्थ्यवान लोगों का आह्वान भी किया कि पार्टी की मजबूती के लिए वे सभी यथासंभव सहयोग करें।

    नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि जदयू कार्यकर्ताओं की पार्टी है। न्याय के साथ विकास के पथ पर चलते हुए पार्टी न केवल लगातार कार्यक्रम चलाती है बल्कि पार्टी के जरूरतमंद साथियों की मदद भी तत्परता के साथ करती है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के कोष में कोई कमी ना हो।

    उन्होंने कहा कि जदयू को अभी बहुत लम्बा सफर तय करना है और जनसेवा को नया आयाम देना है। अबाध रूप से सेवा के लिए साधन में कमी नहीं हो, इसका ध्यान रखना भी हम सभी का दायित्व है।

    मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए ललन सर्राफ ने कहा कि नीतीश कुमार का जीवन जनसेवा की अद्भुत मिसाल है। मुख्यमंत्री के रूप में जहां वे समस्त बिहारवासियों के लिए हर पल चिन्ता करते हैं वैसे ही पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का ध्यान भी अभिभावक की तरह रखते हैं।

    उन्होंने अपना क्षण-क्षण और कण-कण लोककल्याण के लिए न्योछावर कर दिया है। हम सभी को उनके पथ का अनुसरण कर पार्टी की मजबूती में लगना चाहिए।