Bihar News: नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को मुख्यमंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र, सभी 38 जिलों में पोस्टिंग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 685 आयुर्वेदिक, 393 होमियोपैथिक एवं 205 यूनानी चिकित्सक शामिल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में दस आयुष चिकित्सकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया।
इस तरह हुई है नियुक्ति
नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों में 685 आयुर्वेदिक, 393 होम्योपैथिक एवं 205 यूनानी चिकित्सक शामिल हैं।
चयन प्रक्रिया के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए इच्छित जिलों के अनुरूप मेधासूची एवं रिक्ति उपलब्धता के आधार पर राज्य के सभी 38 जिलों के विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में इनका पदस्थापन किया गया है।
चलंत चिकित्सा दल
सभी नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों को ''राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम'' अंतर्गत संचालित ''चलंत चिकित्सा दल'' एवं आयुष चिकित्सा सेवा अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी संचालन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु विभिन्न चिह्नित स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया जा रहा है।
इससे विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. नीलेश रामचन्द्र देवरे, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पाण्डेय व स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
