राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर पहले चरण के मतदान के उपरांत स्ट्रांग रूम में रखे गए इवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जांच पूरी हो गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय से भेजे गए अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल को सौंपी दी है। पहले चरण वाले 18 जिलों में जाकर अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम स्थल का औचक निरीक्षण किया था।

अधिकारियों को निर्धारित मानकों के आधार पर स्ट्रांग रूम के सुरक्षा की जांच करनी थी। बिहार में पहले चरण के मतदान के उपरांत सभी इवीएम को स्ट्रांग रूप में रख दिया गया है।

स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रोटोकाल निर्धारित किया गया है। इस प्रोटोकाल की मानीटिरंग के लिए मुख्यालय स्तर से टीमों का गठन कर रविवार को अधिकारियों को भेजा गया था।

इन सभी अधिकारियों ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अधिकारियों को निर्धारित प्रोटोकाल में स्ट्रांग रूम में बिजली की अबाधिक आपूर्ति, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देखी।

इसके अलावा स्ट्रांग रूम में डबल लाक सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रूम के लिए एक प्लाटून सुरक्षा कर्मी, सभी प्रत्याशियों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए प्रतिनिधि, सीसीटीवी की स्थापना, उसका डिस्प्ले, लागबुक का प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस अधिकारी की तैनाती, सीएपीएफ लागबुक एवं वीडियो कैमरा द्वारा सभी आगंतुकों की रिकार्डिंग की जांच गई।