राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को सासाराम एवं अरवल में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान बिहार में विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए को विजयी बनाने की अपील की। शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। घुसपैठ‍िया बचाओ यात्रा न‍िकाली थी उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी एवं लालू यादव के बेटे बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे, यह लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं लेकिन बिहार में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।

ये घुसपैठिये युवाओं के रोजगार छीनते हैं, गरीबों के अनाज में हिस्से मांगते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। राहुल गांधी एवं लालू यादव कान खोलकर सुन लें कि एनडीए सरकार घुसपैठियों को चुन-चुन कर बिहार और देश की धरती से बाहर निकालेगी।

घुसपैठिए, राहुल गांधी और तेजस्वी के वोट बैंक हैं लेकिन एनडीए का वोट तो सासाराम के युवा और जीविका दीदी हैं जो एनडीए को वोट देकर सरकार बनाएंगे। मैं इस चुनाव में करीब 38 जगह घूमता-घूमता आज अरवल आया हूं। मैं मगध, सीमांचल, आरा, पटना, मिथिलांचल जहां-जहां भी गया, मैंने पूरे बिहार में एक ही मूड देखा है कि 14 तारीख को ठगबंधन का सफाया होने वाला है।