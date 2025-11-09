Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav: शाह ने बताई राहुल और तेजस्‍वी की तैयारी! बिहार के मूड के बारे में भी बताया

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम द‍िन बिहार में जगह-जगह चुनावी सभा की। उन्होंने बिहार के राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करते हुए जनता के मूड को भांपने की कोशिश की। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अरवल में चुनावी सभा को संबोध‍ित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को सासाराम एवं अरवल में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

    इस दौरान बिहार में विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए को विजयी बनाने की अपील की। शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है।

    घुसपैठ‍िया बचाओ यात्रा न‍िकाली थी 

    उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी एवं लालू यादव के बेटे बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे, यह लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं लेकिन बिहार में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये घुसपैठिये युवाओं के रोजगार छीनते हैं, गरीबों के अनाज में हिस्से मांगते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। राहुल गांधी एवं लालू यादव कान खोलकर सुन लें कि एनडीए सरकार घुसपैठियों को चुन-चुन कर बिहार और देश की धरती से बाहर निकालेगी।

    घुसपैठिए, राहुल गांधी और तेजस्वी के वोट बैंक हैं लेकिन एनडीए का वोट तो सासाराम के युवा और जीविका दीदी हैं जो एनडीए को वोट देकर सरकार बनाएंगे।

    मैं इस चुनाव में करीब 38 जगह घूमता-घूमता आज अरवल आया हूं। मैं मगध, सीमांचल, आरा, पटना, मिथिलांचल जहां-जहां भी गया, मैंने पूरे बिहार में एक ही मूड देखा है कि 14 तारीख को ठगबंधन का सफाया होने वाला है।

    राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 14 नवंबर को फिर से इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली है।

    सासाराम की जनसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, उपेंद्र कुशवाहा, वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल नारायण सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी उपस्थित थे।

    बिहार का गोला गिरेगा पाक‍िस्‍तान में 

    बिहार एवं सासाराम की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार वोट देकर आशीर्वाद किया है।

    नरेन्द्र मोदी ने 22 दिन में ऑपरेशन सिंदूर करके, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। यदि भविष्य में आतंकवादी ऐसी कोई भी हिमाकत करेंगे तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।

    इस बार पाकिस्तान में जो गोला गिरेगा वह विदेश में बना हुआ नहीं होगा बल्कि बिहार के सासाराम में बना हुआ गोला होगा।