Bihar Chunav: बाढ़ में राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथरा

संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। राजद प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के काफिले पर बुधवार को जनसंपर्क के दौरान बेढ़ना गांव में पथराव व कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर पत्थरबाजी का वीडियो भी प्रसारित हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाढ़ थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि पथराव की सूचना पर पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। प्रत्याशी की ओर से मिले आवेदन पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। वीडियो फुटेज के आधार पर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की गई है।

पता चला कि बेढ़ना गांव के कुछ युवक एनटीपीसी में मजदूरी करते हैं, उनका राजद प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया से पैसे के लेनदेन का विवाद है। लल्लू मुखिया एनटीपीसी में ठेकेदार हैं। इसी विवाद को लेकर उनके काफिले पर किसी ने पत्थर फेंका। किसी को गंभीर चोट की सूचना नहीं है।