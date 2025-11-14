Bihar Chunav Result 2025: दूसरे चरण के 20 जिलों की 122 सीटों का रुझान, कौन आगे-कौन पीछे?

वाल्मीकिनगर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (JDU) सुरेन्द्र प्रसाद (Congress) - - -

रामनगर नन्‍द किशोर राम (BJP) सुबोध कुमार (RJD) पप्‍पू कुमार रंजन 0 O

नरकटियागंज संजय कुमार पाण्डेय (BJP) दीपक यादव (RJD)/शाश्‍वत केदार (Congress) मोहम्मद वसीउल्लाह 0 O

बगहा राम सिंह (BJP) जयेश मंगलम सिंह (Congress) नन्देश पाण्डेय 0 O

लौरिया विनय बिहारी (BJP) रण कौशल प्रताप सिंह (VIP) सुनील कुमार 0 O

नौतन नारायण प्रसाद (BJP) अमित कुमार (Congress) संतोष चौधरी 0 O

चनपटिया उमाकांत सिंह (BJP) अभिषेक रंजन (Congress) त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप 0 0

बेतिया रेणु देवी (BJP) वशी अहमद (Congress) अनिल कुमार सिंह 0 O

सिकटा साम्रीद वर्मा (JDU) वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML) उत्कर्ष श्रीवास्तव 0 O

रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा (BJP) श्याम बिहारी प्रसाद (Congress) कपिल देव प्रसाद 0 0

सुगौली राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (LJPRV) श्याम किशोर चौधरी (Janshakti Janta Dal) VIP कैंपेन के बाद पार्टी से बाहर अजय कुमार झा 0 0

नरकटिया विशाल कुमार (JDU) शमीम अहमद (RJD) लालबाबू प्रसाद 0 0

हरसिद्धि कृष्णनंदन पासवान (BJP) राजेंद्र कुमार (RJD) अवधेश कुमार 0 0

गोबिन्दगंज राजू तिवारी (LJPRV) शशि भूषण राय (Congress) कृष्ण कान्त मिश्र 0 O

केसरिया शालिनी मिश्रा (JDU) वरुण विजय (VIP) नाज अहमद खान 0 O

कल्याणपुर सचीन्द्र प्रसाद सिंह (BJP) मनोज कुमार यादव (RJD) मंतोष कुमार साहनी 0 O

पीपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव (BJP) राज मंगल प्रसाद (CPM) सुबोध कुमार 0 O

मोतिहारी प्रमोद कुमार (BJP) देवा गुप्ता (RJD) अतुल कुमार 0 O

मधुबन राणा रणधीर (BJP) संध्या रानी (RJD) विजय कुमार कुशवाहा 0 O

चिरैया लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (BJP) लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (RJD) संजय कुमार 0 O

ढाका पवन कुमार जायसवाल (BJP) फैसल रहमान (RJD) डाक्टर एल बी प्रसाद 0 O

नोखा नागेन्द्र चन्द्रवंशी (JDU) अनीता देवी (RJD) नसरुल्लाह खां 0 O

डेहरी राजीव रंजन सिंह (LJPRV) गुड्डू कुमार चन्द्रवंशी (RJD) प्रदीप लल्लन सिंह 0 O

काराकाट महाबली सिंह (JDU) अरुण सिंह (CPIML) योगेन्द्र सिंह 0 O

करगहर बशिष्ठ सिंह (JDU) संतोष कुमार मिश्रा (Congress)/महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (CPI) रितेश रंजन (भोजपुरी गायक) 0 O

सासाराम स्नेहलता (RLM) सत्येन्द्र साह (RJD) बिनय कुमार सिंह 0 O

चेनारी मुरारी प्रसाद गौतम (LJPRV) मंगल राम (Congress) नेहा कुमारी 0 O

दिनारा आलोक कुमार सिंह (RLM) शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (RJD) संजय कुमार 0 O

चैनपुर मो. जमा खान (JDU) वृज किशोर विंद (RJD)/गोविन्द विंद (VIP) हेमन्त कुमार चौबे 0 O

मोहनिया संगीता कुमारी (BJP) रवि शंकर पासवान (निर्दलीय) गीता देवी 0 O

भभुआ भरत बिन्द (BJP) विरेन्द्र कुमार सिंह (RJD) जैनेन्द्र कुमार आर्य 0 O

रामगढ़ अशोक कुमार सिंह (BJP) अजित कुमार (RJD) आनन्द कुमार सिंह 0 O

अरवल मनोज कुमार (BJP) महानंद सिंह (CPIML) कुन्ती देवी 0 O

कुर्था पप्पु कुमार वर्मा (JDU) कुमार कृष्ण मोहन (RJD) रामबली सिंह 0 O

जहानाबाद चन्देश्‍वर प्रसाद (JDU) राहुल कुमार (RJD) अभिराम सिंह 0 O

मखदुमपुर (SC) रानी कुमारी (LJPRV) सुबेदार दास (RJD) शंकर स्वरुप 0 O

घोसी रितुराज कुमार (JDU) रामबली सिंह यादव (CPIML) प्रभात कुमार 0 O

गोह डॉ. रणविजय कुमार (BJP) अमरेन्‍द्र कुमार (RJD) सीताराम दुखारी 0 O

ओबरा प्रकाश चंद्र (LJPRV) ऋषि कुमार (RJD) सुधीर कुमार शर्मा 0 O

नवीनगर चेतन आनंद (JDU) अमोद कुमार सिंह (RJD) अर्चना चन्‍द्र 0 O

कुटुम्बा (SC) ललन राम (HAM-S) राजेश कुमार (Congress) श्यामबली राम 0 O

औरंगाबाद त्रिविक्रम नारायण सिंह (BJP) आनन्द शंकर सिंह (Congress) नंद किशोर यादव 0 O

रफीगंज प्रमोद कुमार सिंह (JDU) गुलाम शाहिद (RJD) विकाश कुमार सिंह 0 O

बेलागंज मनोरमा देवी (JDU) विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD) मो० शहाबउद्दीन 0 O

गया टाउन प्रेम कुमार (BJP) अखौरी ओंकार नाथ (Congress) धीरेंद्र अग्रवाल 0 O

बोधगया श्यामदेव पासवान (LJPRV) कुमार सर्वजीत (RJD) लक्ष्मण मांझी 0 O

टिकारी अनिल कुमार (HAM-S) अजय कुमार (RJD) शशि कुमार 0 O

शेरघाटी उदय कुमार सिंह (LJPRV) प्रमोद कुमार वर्मा (RJD) पवन किशोर 0 O

बाराचट्टी (SC) ज्योति देवी (HAM-S) तनुश्री कुमारी (RJD) हेमन्त कुमार 0 O

अतरी रोमित कुमार (HAM-S) बैजयंती देवी (RJD) शैलेन्द्र कुमार 0 O

इमामगंज (SC) दीपा कुमारी (HAM-S) ऋतु प्रिया चौधरी (RJD) डॉ अजीत कुमार 0 O

गुरुवा उपेन्द्र प्रसाद (BJP) विनय कुमार (RJD) संजीव श्याम सिंह 0 O

वजीरगंज वीरेन्द्र सिंह (BJP) अवधेश कुमार सिंह (Congress) संतोष कुमार 0 O

हिसुआ अनिल सिंह (BJP) नीतु कुमारी (Congress) सूर्य देव प्रसाद 0 O

नवादा विभा देवी (JDU) कौशल यादव (RJD) अनुज सिंह 0 O

गोविंदपुर बिनिता मेहता (LJPRV) पूर्णिमा यादव (RJD) पूनम कुमारी 0 O

वारसलीगंज अरुणा देवी (BJP) अनीता (RJD) उमेश प्रसाद 0 O

रजौली (SC) विमल राजवंशी (LJPRV) पिंकी भारती (RJD) नरेश चौधरी 0 O

सिकंदरा (SC) प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S) उदय नारायण चौधरी (RJD)/विनोद कुमार चौधरी (Congress) सुभाष चन्द्र बोस 0 O

जमुई श्रेयसी सिंह (BJP) मोहम्मद शमसाद आलम (RJD) अनिल प्रसाद साह 0 O

झाझा दामोदर रावत (JDU) जय प्रकाश नारायण यादव (RJD) नीलेन्दु दत्त मिश्र 0 O

चकाई सुमित कुमार सिंह (JDU) सावित्री देवी (RJD) राहुल कुमार 0 O

बांका राम नारायण मंडल (BJP) संजय कुमार (CPI) कौशल कुमार सिंह 0 O

अमरपुर जयंत राज (JDU) जितेन्द्र सिंह (Congress) सुजाता वैद्य 0 O

कटोरिया (ST) पुरन लाल टुडू (BJP) स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD) सलोमी मुर्मु 0 O

धोरैया (SC) मनीष कुमार (JDU) त्रिभुवन प्रसाद (RJD) सुमन पासवान 0 O

बेलहर मनोज यादव (JDU) चाणक्या प्रकाश रंजन (RJD) ब्रज किशोर पंडित 0 O

भागलपुर रोहित पाण्डेय (BJP) अजीत शर्मा (Congress) अभय कान्त झा 0 O

गोपालपुर शैलेश कुमार (JDU) प्रेम सागर (VIP) मानकेश्वर सिंह 0 O

पीरपैंती (SC) मुरारी पासवान (BJP) रामविलाश पासवान (RJD) घनश्याम दास 0 O

कहलगांव शुभानंद मुकेश (JDU) प्रवीण सिंह (Congress)/रजनीश भारती (RJD) मंजर आलम 0 O

बिहपुर कुमार शैलेन्द्र (BJP) अर्पणा कुमारी (VIP) पवन चौधरी 0 O

सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल (JDU) चंदन कुमार सिन्हा (RJD)/ललन कुमार (Congress) राकेश कुमार 0 O

नाथनगर मिथुन कुमार (LJPRV) शेख ज्याउल हसन (RJD) अजय कुमार राय 0 O

बरारी बिजय सिंह (JDU) तौकीर आलम (Congress) प्रीतम प्रसून 0 O

कोढ़ा कविता देवी (BJP) पुनम कुमारी (Congress) निर्मल कुमार राज 0 O

कटिहार तारकिशोर प्रसाद (BJP) सौरभ कुमार अग्रवाल (VIP) डॉ. गाजी शारिक 0 O

कदवा दुलाल चन्द्र गोस्वामी (JDU) शकील अहमद खां (Congress) मो शहरयार 0 O

बलरामपुर संगीता देवी (LJPRV) महबूब आलम (CPIML) असहाब आलम 0 O

प्राणपुर निशा सिंह (BJP) इशरत परवीन (RJD) कुणाल निषाद 0 O

मनिहारी शंभु कुमार सुमन (JDU) मनोहर प्रसाद सिंह (Congress) बबलू सोरेन 0 O

अमौर सबा जफर (JDU) अब्दुल जलील मस्तान (Congress) अफरोज 0 O

कसबा नितेश कुमार सिंह (LJPRV) मो० इरफान आलम (Congress) मो० इत्तेफाक आलम 0 O

बनमनखी (SC) कृष्ण कुमार ऋषि (BJP) देव नारायण रजक (Congress) मनोज कुमार रीषी 0 O

रूपौली कलाधर प्रसाद मंडल (JDU) बीमा भारती (RJD) आमोद कुमार 0 O

धमदाहा लेशी सिंह (JDU) संतोष कुमार (RJD) राकेश कुमार 0 O

पूर्णिया विजय कुमार खेमका (BJP) जितेन्द्र कुमार (Congress) संतोष कुमार सिंह 0 O

बायसी विनोद कुमार (BJP) अब्दुस सुब्हान (RJD) मो0 शाहनवाज़ आलम 0 O

ठाकुरगंज गोपाल कुमार अग्रवाल (JDU) सउद आलम (RJD) मो. इकरामुल हक 0 O

किशनगंज स्वीटी सिंह (BJP) मो0 कमरूल होदा (Congress) मो. इसहाक आलम 0 O

बहादुरगंज मोहम्मद कलीमुद्दीन (LJPRV) मोहम्मद मसवर आलम (Congress) वरुण कुमार सिंह 0 O

कोचाधामन (SC) बीणा देवी (BJP) मुजाहिद आलम (RJD) अबु अफ्फान फारुकी 0 O

नरपतगंज देवंती यादव (BJP) मनीष यादव (RJD) जनार्दन यादव 0 O

रानीगंज (SC) अच‍मित ऋषिदेव (JDU) अविनाश मंगलम (RJD) कृत्‍यानंद राम 0 O

फारबिसगंज विद्या सागर केशरी (BJP) मनोज विश्‍वास (Congress) मोहम्मद एकरामुल हक 0 O

अररिया शगुफ्ता अजीम (JDU) आबिदुर रहमान (Congress) फरहत आरा बेगम 0 O

जोकीहाट मंजर आलम (JDU) शाहनवाज (RJD) सरफराज आलम 0 O

सिकटी विजय कुमार मंडल (BJP) हरि नारायण प्रमाणिक (VIP) मो. रागीब 0 O

त्रिवेणीगंज (SC) सोनम रानी (JDU) संतोष कुमार (RJD) प्रदीप राम 0 O

छातापुर नीरज कुमार सिंह (BJP) डा0 विपीन कुमार सिंह (RJD) अभय कुमार सिंह 0 O

निर्मली अनिरुद्ध प्रसाद यादव (JDU) बैद्यनाथ मेहता (RJD) राम प्रवेश कुमार यादव 0 O

सुपौल बिजेन्द्र प्रसाद यादव (JDU) मिन्नतुल्लाह रहमानी (Congress) अनिल कुमार सिंह 0 O

पिपरा रामविलास कामत (JDU) अनील कुमार (CPIML) इन्द्रदेव साह 0 O

हरलाखी सुधांशु शेखर (JDU) राकेश कुमार पाण्डेय (CPI) रत्नेश्‍वर ठाकुर 0 O

बेनीपट्टी विनोद नारायण झा (BJP) नलिनी रंजन झा (Congress) परवेज आलम 0 O

खजौली अरुण शंकर प्रसाद (BJP) ब्रज किशोर यादव (RJD) रुपम कुमारी 0 O

बाबूबरही मीना कुमारी (JDU) अरुण कुमार सिंह (RJD) आलोक कुमार यादव 0 O

बिस्फी हरिभूषण ठाकुर (BJP) आसिफ अहमद (RJD) संजय कुमार मिश्र 0 O

मधुबनी माधव आनंद (RLM) समीर कुमार महासेठ (RJD) अनिल कुमार मिश्र 0 O

राजनगर सुजीत कुमार (BJP) विष्णु देव मोची (RJD) सुरेन्द्र कुमार दास 0 O

झंझारपुर नीतीश मिश्रा (BJP) राम नारायण यादव (CPI) केशवचन्द्र भंडारी 0 O

फुलपरास शीला कुमारी (JDU) सुबोध मंडल (Congress) जलेन्द्र मिश्र 0 O

लौकहा सतीश कुमार साह (JDU) भारत भूषण मंडल (RJD) रेणु यादव 0 O

शिवहर श्वेता गुप्ता (JDU) नवनीत कुमार (RJD) नीरज सिंह 0 O

बेलसंड अमित कुमार (LJPRV) संजय कुमार गुप्ता (RJD) अर्पणा सिंह 0 O

बथनाहा (SC) अनिल कुमार (BJP) नवीन कुमार (Congress) नवल किशोर चौधरी 0 O

परिहार गायत्री देवी (BJP) स्मिता गुप्ता (RJD) अवधेश प्रसाद 0 O

सुरसंड प्रो० नागेन्द्र राउत (JDU) सैयद अबु दोजाना (RJD) उषा किरण 0 O

रीगा बैद्यनाथ प्रसाद (BJP) अमीत कुमार (Congress) कृष्ण मोहन सिंह 0 O

सीतामढ़ी सुनील कुमार पिन्टू (BJP) सुनील कुमार (RJD) - - -

रून्नीसैदपुर पंकज कुमार (JDU) चंदन कुमार (RJD) विजय कुमार साह 0 O