Bihar Chunav Result 2025: दूसरे चरण के 20 जिलों की 122 सीटों का रुझान, कौन आगे-कौन पीछे?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के रुझान आने लगे हैं, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों के परिणाम जल्द ही घोषित होंगे। इस चरण में 68% से अधिक मतदान हुआ, जिसमें 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। प्रत्येक सीट पर कौन आगे और कौन पीछे है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिससे मतदाताओं को चुनावी परिदृश्य समझने में मदद मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने लग गए हैं। दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का परिणाम कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। यहां हम आपको एक-एक सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे।
बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरे चरण में 68 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। वहीं, इस चरण में 136 महिला उम्मीदवार थी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 - उम्मीदवार सूची
|सीट
|एनडीए प्रत्याशी
|महागठबंधन प्रत्याशी
|जनसुराज
|आगे
|पीछे
|वाल्मीकिनगर
|धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (JDU)
|सुरेन्द्र प्रसाद (Congress)
|-
|-
|-
|रामनगर
|नन्द किशोर राम (BJP)
|सुबोध कुमार (RJD)
|पप्पू कुमार रंजन
|0
|O
|नरकटियागंज
|संजय कुमार पाण्डेय (BJP)
|दीपक यादव (RJD)/शाश्वत केदार (Congress)
|मोहम्मद वसीउल्लाह
|0
|O
|बगहा
|राम सिंह (BJP)
|जयेश मंगलम सिंह (Congress)
|नन्देश पाण्डेय
|0
|O
|लौरिया
|विनय बिहारी (BJP)
|रण कौशल प्रताप सिंह (VIP)
|सुनील कुमार
|0
|O
|नौतन
|नारायण प्रसाद (BJP)
|अमित कुमार (Congress)
|संतोष चौधरी
|0
|O
|चनपटिया
|उमाकांत सिंह (BJP)
|अभिषेक रंजन (Congress)
|त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप
|0
|0
|बेतिया
|रेणु देवी (BJP)
|वशी अहमद (Congress)
|अनिल कुमार सिंह
|0
|O
|सिकटा
|साम्रीद वर्मा (JDU)
|वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML)
|उत्कर्ष श्रीवास्तव
|0
|O
|रक्सौल
|प्रमोद कुमार सिन्हा (BJP)
|श्याम बिहारी प्रसाद (Congress)
|कपिल देव प्रसाद
|0
|0
|सुगौली
|राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (LJPRV)
|श्याम किशोर चौधरी (Janshakti Janta Dal) VIP कैंपेन के बाद पार्टी से बाहर
|अजय कुमार झा
|0
|0
|नरकटिया
|विशाल कुमार (JDU)
|शमीम अहमद (RJD)
|लालबाबू प्रसाद
|0
|0
|हरसिद्धि
|कृष्णनंदन पासवान (BJP)
|राजेंद्र कुमार (RJD)
|अवधेश कुमार
|0
|0
|गोबिन्दगंज
|राजू तिवारी (LJPRV)
|शशि भूषण राय (Congress)
|कृष्ण कान्त मिश्र
|0
|O
|केसरिया
|शालिनी मिश्रा (JDU)
|वरुण विजय (VIP)
|नाज अहमद खान
|0
|O
|कल्याणपुर
|सचीन्द्र प्रसाद सिंह (BJP)
|मनोज कुमार यादव (RJD)
|मंतोष कुमार साहनी
|0
|O
|पीपरा
|श्याम बाबू प्रसाद यादव (BJP)
|राज मंगल प्रसाद (CPM)
|सुबोध कुमार
|0
|O
|मोतिहारी
|प्रमोद कुमार (BJP)
|देवा गुप्ता (RJD)
|अतुल कुमार
|0
|O
|मधुबन
|राणा रणधीर (BJP)
|संध्या रानी (RJD)
|विजय कुमार कुशवाहा
|0
|O
|चिरैया
|लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (BJP)
|लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (RJD)
|संजय कुमार
|0
|O
|ढाका
|पवन कुमार जायसवाल (BJP)
|फैसल रहमान (RJD)
|डाक्टर एल बी प्रसाद
|0
|O
|नोखा
|नागेन्द्र चन्द्रवंशी (JDU)
|अनीता देवी (RJD)
|नसरुल्लाह खां
|0
|O
|डेहरी
|राजीव रंजन सिंह (LJPRV)
|गुड्डू कुमार चन्द्रवंशी (RJD)
|प्रदीप लल्लन सिंह
|0
|O
|काराकाट
|महाबली सिंह (JDU)
|अरुण सिंह (CPIML)
|योगेन्द्र सिंह
|0
|O
|करगहर
|बशिष्ठ सिंह (JDU)
|संतोष कुमार मिश्रा (Congress)/महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (CPI)
|रितेश रंजन (भोजपुरी गायक)
|0
|O
|सासाराम
|स्नेहलता (RLM)
|सत्येन्द्र साह (RJD)
|बिनय कुमार सिंह
|0
|O
|चेनारी
|मुरारी प्रसाद गौतम (LJPRV)
|मंगल राम (Congress)
|नेहा कुमारी
|0
|O
|दिनारा
|आलोक कुमार सिंह (RLM)
|शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (RJD)
|संजय कुमार
|0
|O
|चैनपुर
|मो. जमा खान (JDU)
|वृज किशोर विंद (RJD)/गोविन्द विंद (VIP)
|हेमन्त कुमार चौबे
|0
|O
|मोहनिया
|संगीता कुमारी (BJP)
|रवि शंकर पासवान (निर्दलीय)
|गीता देवी
|0
|O
|भभुआ
|भरत बिन्द (BJP)
|विरेन्द्र कुमार सिंह (RJD)
|जैनेन्द्र कुमार आर्य
|0
|O
|रामगढ़
|अशोक कुमार सिंह (BJP)
|अजित कुमार (RJD)
|आनन्द कुमार सिंह
|0
|O
|अरवल
|मनोज कुमार (BJP)
|महानंद सिंह (CPIML)
|कुन्ती देवी
|0
|O
|कुर्था
|पप्पु कुमार वर्मा (JDU)
|कुमार कृष्ण मोहन (RJD)
|रामबली सिंह
|0
|O
|जहानाबाद
|चन्देश्वर प्रसाद (JDU)
|राहुल कुमार (RJD)
|अभिराम सिंह
|0
|O
|मखदुमपुर (SC)
|रानी कुमारी (LJPRV)
|सुबेदार दास (RJD)
|शंकर स्वरुप
|0
|O
|घोसी
|रितुराज कुमार (JDU)
|रामबली सिंह यादव (CPIML)
|प्रभात कुमार
|0
|O
|गोह
|डॉ. रणविजय कुमार (BJP)
|अमरेन्द्र कुमार (RJD)
|सीताराम दुखारी
|0
|O
|ओबरा
|प्रकाश चंद्र (LJPRV)
|ऋषि कुमार (RJD)
|सुधीर कुमार शर्मा
|0
|O
|नवीनगर
|चेतन आनंद (JDU)
|अमोद कुमार सिंह (RJD)
|अर्चना चन्द्र
|0
|O
|कुटुम्बा (SC)
|ललन राम (HAM-S)
|राजेश कुमार (Congress)
|श्यामबली राम
|0
|O
|औरंगाबाद
|त्रिविक्रम नारायण सिंह (BJP)
|आनन्द शंकर सिंह (Congress)
|नंद किशोर यादव
|0
|O
|रफीगंज
|प्रमोद कुमार सिंह (JDU)
|गुलाम शाहिद (RJD)
|विकाश कुमार सिंह
|0
|O
|बेलागंज
|मनोरमा देवी (JDU)
|विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD)
|मो० शहाबउद्दीन
|0
|O
|गया टाउन
|प्रेम कुमार (BJP)
|अखौरी ओंकार नाथ (Congress)
|धीरेंद्र अग्रवाल
|0
|O
|बोधगया
|श्यामदेव पासवान (LJPRV)
|कुमार सर्वजीत (RJD)
|लक्ष्मण मांझी
|0
|O
|टिकारी
|अनिल कुमार (HAM-S)
|अजय कुमार (RJD)
|शशि कुमार
|0
|O
|शेरघाटी
|उदय कुमार सिंह (LJPRV)
|प्रमोद कुमार वर्मा (RJD)
|पवन किशोर
|0
|O
|बाराचट्टी (SC)
|ज्योति देवी (HAM-S)
|तनुश्री कुमारी (RJD)
|हेमन्त कुमार
|0
|O
|अतरी
|रोमित कुमार (HAM-S)
|बैजयंती देवी (RJD)
|शैलेन्द्र कुमार
|0
|O
|इमामगंज (SC)
|दीपा कुमारी (HAM-S)
|ऋतु प्रिया चौधरी (RJD)
|डॉ अजीत कुमार
|0
|O
|गुरुवा
|उपेन्द्र प्रसाद (BJP)
|विनय कुमार (RJD)
|संजीव श्याम सिंह
|0
|O
|वजीरगंज
|वीरेन्द्र सिंह (BJP)
|अवधेश कुमार सिंह (Congress)
|संतोष कुमार
|0
|O
|हिसुआ
|अनिल सिंह (BJP)
|नीतु कुमारी (Congress)
|सूर्य देव प्रसाद
|0
|O
|नवादा
|विभा देवी (JDU)
|कौशल यादव (RJD)
|अनुज सिंह
|0
|O
|गोविंदपुर
|बिनिता मेहता (LJPRV)
|पूर्णिमा यादव (RJD)
|पूनम कुमारी
|0
|O
|वारसलीगंज
|अरुणा देवी (BJP)
|अनीता (RJD)
|उमेश प्रसाद
|0
|O
|रजौली (SC)
|विमल राजवंशी (LJPRV)
|पिंकी भारती (RJD)
|नरेश चौधरी
|0
|O
|सिकंदरा (SC)
|प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S)
|उदय नारायण चौधरी (RJD)/विनोद कुमार चौधरी (Congress)
|सुभाष चन्द्र बोस
|0
|O
|जमुई
|श्रेयसी सिंह (BJP)
|मोहम्मद शमसाद आलम (RJD)
|अनिल प्रसाद साह
|0
|O
|झाझा
|दामोदर रावत (JDU)
|जय प्रकाश नारायण यादव (RJD)
|नीलेन्दु दत्त मिश्र
|0
|O
|चकाई
|सुमित कुमार सिंह (JDU)
|सावित्री देवी (RJD)
|राहुल कुमार
|0
|O
|बांका
|राम नारायण मंडल (BJP)
|संजय कुमार (CPI)
|कौशल कुमार सिंह
|0
|O
|अमरपुर
|जयंत राज (JDU)
|जितेन्द्र सिंह (Congress)
|सुजाता वैद्य
|0
|O
|कटोरिया (ST)
|पुरन लाल टुडू (BJP)
|स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD)
|सलोमी मुर्मु
|0
|O
|धोरैया (SC)
|मनीष कुमार (JDU)
|त्रिभुवन प्रसाद (RJD)
|सुमन पासवान
|0
|O
|बेलहर
|मनोज यादव (JDU)
|चाणक्या प्रकाश रंजन (RJD)
|ब्रज किशोर पंडित
|0
|O
|भागलपुर
|रोहित पाण्डेय (BJP)
|अजीत शर्मा (Congress)
|अभय कान्त झा
|0
|O
|गोपालपुर
|शैलेश कुमार (JDU)
|प्रेम सागर (VIP)
|मानकेश्वर सिंह
|0
|O
|पीरपैंती (SC)
|मुरारी पासवान (BJP)
|रामविलाश पासवान (RJD)
|घनश्याम दास
|0
|O
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश (JDU)
|प्रवीण सिंह (Congress)/रजनीश भारती (RJD)
|मंजर आलम
|0
|O
|बिहपुर
|कुमार शैलेन्द्र (BJP)
|अर्पणा कुमारी (VIP)
|पवन चौधरी
|0
|O
|सुल्तानगंज
|ललित नारायण मंडल (JDU)
|चंदन कुमार सिन्हा (RJD)/ललन कुमार (Congress)
|राकेश कुमार
|0
|O
|नाथनगर
|मिथुन कुमार (LJPRV)
|शेख ज्याउल हसन (RJD)
|अजय कुमार राय
|0
|O
|बरारी
|बिजय सिंह (JDU)
|तौकीर आलम (Congress)
|प्रीतम प्रसून
|0
|O
|कोढ़ा
|कविता देवी (BJP)
|पुनम कुमारी (Congress)
|निर्मल कुमार राज
|0
|O
|कटिहार
|तारकिशोर प्रसाद (BJP)
|सौरभ कुमार अग्रवाल (VIP)
|डॉ. गाजी शारिक
|0
|O
|कदवा
|दुलाल चन्द्र गोस्वामी (JDU)
|शकील अहमद खां (Congress)
|मो शहरयार
|0
|O
|बलरामपुर
|संगीता देवी (LJPRV)
|महबूब आलम (CPIML)
|असहाब आलम
|0
|O
|प्राणपुर
|निशा सिंह (BJP)
|इशरत परवीन (RJD)
|कुणाल निषाद
|0
|O
|मनिहारी
|शंभु कुमार सुमन (JDU)
|मनोहर प्रसाद सिंह (Congress)
|बबलू सोरेन
|0
|O
|अमौर
|सबा जफर (JDU)
|अब्दुल जलील मस्तान (Congress)
|अफरोज
|0
|O
|कसबा
|नितेश कुमार सिंह (LJPRV)
|मो० इरफान आलम (Congress)
|मो० इत्तेफाक आलम
|0
|O
|बनमनखी (SC)
|कृष्ण कुमार ऋषि (BJP)
|देव नारायण रजक (Congress)
|मनोज कुमार रीषी
|0
|O
|रूपौली
|कलाधर प्रसाद मंडल (JDU)
|बीमा भारती (RJD)
|आमोद कुमार
|0
|O
|धमदाहा
|लेशी सिंह (JDU)
|संतोष कुमार (RJD)
|राकेश कुमार
|0
|O
|पूर्णिया
|विजय कुमार खेमका (BJP)
|जितेन्द्र कुमार (Congress)
|संतोष कुमार सिंह
|0
|O
|बायसी
|विनोद कुमार (BJP)
|अब्दुस सुब्हान (RJD)
|मो0 शाहनवाज़ आलम
|0
|O
|ठाकुरगंज
|गोपाल कुमार अग्रवाल (JDU)
|सउद आलम (RJD)
|मो. इकरामुल हक
|0
|O
|किशनगंज
|स्वीटी सिंह (BJP)
|मो0 कमरूल होदा (Congress)
|मो. इसहाक आलम
|0
|O
|बहादुरगंज
|मोहम्मद कलीमुद्दीन (LJPRV)
|मोहम्मद मसवर आलम (Congress)
|वरुण कुमार सिंह
|0
|O
|कोचाधामन (SC)
|बीणा देवी (BJP)
|मुजाहिद आलम (RJD)
|अबु अफ्फान फारुकी
|0
|O
|नरपतगंज
|देवंती यादव (BJP)
|मनीष यादव (RJD)
|जनार्दन यादव
|0
|O
|रानीगंज (SC)
|अचमित ऋषिदेव (JDU)
|अविनाश मंगलम (RJD)
|कृत्यानंद राम
|0
|O
|फारबिसगंज
|विद्या सागर केशरी (BJP)
|मनोज विश्वास (Congress)
|मोहम्मद एकरामुल हक
|0
|O
|अररिया
|शगुफ्ता अजीम (JDU)
|आबिदुर रहमान (Congress)
|फरहत आरा बेगम
|0
|O
|जोकीहाट
|मंजर आलम (JDU)
|शाहनवाज (RJD)
|सरफराज आलम
|0
|O
|सिकटी
|विजय कुमार मंडल (BJP)
|हरि नारायण प्रमाणिक (VIP)
|मो. रागीब
|0
|O
|त्रिवेणीगंज (SC)
|सोनम रानी (JDU)
|संतोष कुमार (RJD)
|प्रदीप राम
|0
|O
|छातापुर
|नीरज कुमार सिंह (BJP)
|डा0 विपीन कुमार सिंह (RJD)
|अभय कुमार सिंह
|0
|O
|निर्मली
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव (JDU)
|बैद्यनाथ मेहता (RJD)
|राम प्रवेश कुमार यादव
|0
|O
|सुपौल
|बिजेन्द्र प्रसाद यादव (JDU)
|मिन्नतुल्लाह रहमानी (Congress)
|अनिल कुमार सिंह
|0
|O
|पिपरा
|रामविलास कामत (JDU)
|अनील कुमार (CPIML)
|इन्द्रदेव साह
|0
|O
|हरलाखी
|सुधांशु शेखर (JDU)
|राकेश कुमार पाण्डेय (CPI)
|रत्नेश्वर ठाकुर
|0
|O
|बेनीपट्टी
|विनोद नारायण झा (BJP)
|नलिनी रंजन झा (Congress)
|परवेज आलम
|0
|O
|खजौली
|अरुण शंकर प्रसाद (BJP)
|ब्रज किशोर यादव (RJD)
|रुपम कुमारी
|0
|O
|बाबूबरही
|मीना कुमारी (JDU)
|अरुण कुमार सिंह (RJD)
|आलोक कुमार यादव
|0
|O
|बिस्फी
|हरिभूषण ठाकुर (BJP)
|आसिफ अहमद (RJD)
|संजय कुमार मिश्र
|0
|O
|मधुबनी
|माधव आनंद (RLM)
|समीर कुमार महासेठ (RJD)
|अनिल कुमार मिश्र
|0
|O
|राजनगर
|सुजीत कुमार (BJP)
|विष्णु देव मोची (RJD)
|सुरेन्द्र कुमार दास
|0
|O
|झंझारपुर
|नीतीश मिश्रा (BJP)
|राम नारायण यादव (CPI)
|केशवचन्द्र भंडारी
|0
|O
|फुलपरास
|शीला कुमारी (JDU)
|सुबोध मंडल (Congress)
|जलेन्द्र मिश्र
|0
|O
|लौकहा
|सतीश कुमार साह (JDU)
|भारत भूषण मंडल (RJD)
|रेणु यादव
|0
|O
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता (JDU)
|नवनीत कुमार (RJD)
|नीरज सिंह
|0
|O
|बेलसंड
|अमित कुमार (LJPRV)
|संजय कुमार गुप्ता (RJD)
|अर्पणा सिंह
|0
|O
|बथनाहा (SC)
|अनिल कुमार (BJP)
|नवीन कुमार (Congress)
|नवल किशोर चौधरी
|0
|O
|परिहार
|गायत्री देवी (BJP)
|स्मिता गुप्ता (RJD)
|अवधेश प्रसाद
|0
|O
|सुरसंड
|प्रो० नागेन्द्र राउत (JDU)
|सैयद अबु दोजाना (RJD)
|उषा किरण
|0
|O
|रीगा
|बैद्यनाथ प्रसाद (BJP)
|अमीत कुमार (Congress)
|कृष्ण मोहन सिंह
|0
|O
|सीतामढ़ी
|सुनील कुमार पिन्टू (BJP)
|सुनील कुमार (RJD)
|-
|-
|-
|रून्नीसैदपुर
|पंकज कुमार (JDU)
|चंदन कुमार (RJD)
|विजय कुमार साह
|0
|O
|बाजपट्टी
|रामेश्वर कुमार महतो (RLM)
|मुकेश कुमार यादव (RJD)
|आजम खान
|0
|O
