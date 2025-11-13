Language
    Bihar Chunav: मतगणना कल, बंद रहेंगे पटना के सभी स्‍कूल, डीएम ने जारी क‍िया आदेश

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:16 PM (IST)
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:16 PM (IST)

    बिहार चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी है। पटना के जिलाधिकारी ने कल मतगणना के दिन सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि मतगणना शांतिपूर्वक हो सके।

    रैंडमाइजेशन में उपस्‍थ‍ित प्रेक्षक व आरओ सह डीएम। जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को पटना के एएन कालेज में होगी। जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होगी। 

    इस दौरान यातायात प्रबंधन, लोक सुविधा और जनहित को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों का पठन-पाठन स्‍थ‍गि‍त रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्‍यागराजन एसएम ने यह आदेश जारी किया है। 

    244 टेबल बनाए गए मतगणना के लिए

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा क‍ि निर्वाचन प्रक्रिया में मतों की गणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए अलग-अलग हॉल बनाए गए हैं। 

    विधानसभावार 14 काउंटिंग टेबलों का निर्धारण किया गया है। पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए में विधान सभावार निर्धारित संख्या में अलग से काउंटिंग टेबुल की व्यवस्था की गई है।

    पोस्टल बैलट काउंटिंग के लिए कुल 48 टेबल लगाए गए हैं। इस प्रकार कुल 244 टेबल बनाए गए हैं। इनमें 196 ईवीएम काउंट‍िंग टेबल हैं।

    हर एक विधानसभा के लिए 14 काउंटिंग टेबल के अतिरिक्त एक एआरओ टेबल बनाया गया है। ईसीआई से प्रतिनियुक्त मतगणना प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में तैनात रहते हैं जबकि निर्वाची पदाधिकारी की ओर से प्रत्येक टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक रहते हैं।

    द्वितीय रैंडमाइजेशन संपन्‍न 

    इधर मतगणना को लेकर गुरुवार को मतगणना कर्मियों का द्वि‍तीय रैंडमाइजेशन क‍िया गया। प्रेक्षकों व जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में समाहरणालय की एनआइसी में इसकी प्रक्रिया पूरी की गई।  

    रिजर्व सहित आज कुल 920 मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन हुआ। इनमें 286 मतगणना पर्यवेक्षक, 348 मतगणना सहायक तथा 286 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं।

    इसमें सुरक्षित कर्मियों की संख्या 140 है। ईवीएम की गणना के लिए रिजर्व सहित 672 मतगणना कर्मियोें का रैंडमाईजेशन किया गया जिसमें 224 मतगणना पर्यवेक्षक, 224 मतगणना सहायक तथा 224 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर हैं।

    पोस्टल बैलट की गणना के लिए रिजर्व सहित 248 मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया जिसमें 62 मतगणना पर्यवेक्षक, 124 मतगणना सहायक तथा 62 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं।

    जिलाधिकारी ने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट मतगणना कार्य एवं पोस्टल बैलट पेपर-ईटीपीबीएमएस के द्वारा प्राप्त मतपत्रों की गणना कार्यों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु विधान सभावार तीन डेडिकेटेड टीम का गठन किया गया है।

    निर्वाची पदाधिकारी टीम, ईवीएम-वीवीपैट परिचालन टीम तथा वज्रगृह टीम। शांतिपूर्ण मतगणना हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

    मतगणना केंद्र में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। 

     