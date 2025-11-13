डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को पटना के एएन कालेज में होगी। जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होगी।

इस दौरान यातायात प्रबंधन, लोक सुविधा और जनहित को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों का पठन-पाठन स्‍थ‍गि‍त रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्‍यागराजन एसएम ने यह आदेश जारी किया है।

244 टेबल बनाए गए मतगणना के लिए

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा क‍ि निर्वाचन प्रक्रिया में मतों की गणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए अलग-अलग हॉल बनाए गए हैं।

विधानसभावार 14 काउंटिंग टेबलों का निर्धारण किया गया है। पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए में विधान सभावार निर्धारित संख्या में अलग से काउंटिंग टेबुल की व्यवस्था की गई है।

पोस्टल बैलट काउंटिंग के लिए कुल 48 टेबल लगाए गए हैं। इस प्रकार कुल 244 टेबल बनाए गए हैं। इनमें 196 ईवीएम काउंट‍िंग टेबल हैं।

हर एक विधानसभा के लिए 14 काउंटिंग टेबल के अतिरिक्त एक एआरओ टेबल बनाया गया है। ईसीआई से प्रतिनियुक्त मतगणना प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में तैनात रहते हैं जबकि निर्वाची पदाधिकारी की ओर से प्रत्येक टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक रहते हैं।