    Bihar Chunav: कहीं बन रहे हजार किलो लड्डू तो कहीं भोज की तैयारी, 14 नवंबर को मिलेंगे बिहार को नए 'काका'

    By Prabhat Ranjan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:56 AM (IST)

    Bihar Chunav Result: बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार है, पर कई स्थानों पर जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। कहीं हजार किलो लड्डू बन रहे हैं, तो कहीं भोज का आयोजन हो रहा है। उम्मीदवार और समर्थक जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। समर्थकों में अपनी पार्टी की जीत को लेकर उत्साह चरम पर है।

    अब सबकी निगाहें परिणाम पर। (जागरण)

    प्रभात रंजन, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर लोगों का जोश बना रहा। वोट देने के बाद लोगों का मन गदगद है पर चुनाव परिणाम को लेकर दिल धक-धक कर रहा है।

    पहले और दूसरे चरण के मतदान में शहर से लेकर गांव तक लोगों की लंबी कतारें दिखीं। हर उम्र के लोगों में पर्व को लेकर उत्साह बना रहा।

    मतदान में आधी आबादी की भागीदारी भी ठीकठाक रही। मतदान का उत्साह लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाया तो अब परिणामों की अनिश्चितता हर दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। चुनावी महापर्व उम्मीद और तनाव का मिश्रण बनते नजर आ रहा है।

    चुनाव परिणाम को लेकर टेलीविजन से लेकर इंटरनेट मीडिया पर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। बंपर वोटिंग को लेकर राजनीतिक दलों का अपना समीकरण है। पार्टियां पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने को सहमति बना रहे हैं। कहीं पर 50 हजार लोगों के लिए भोजन तो कहीं हजार किलो लड्डू बनाने में कारीगर जुटे हैं।

    इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर फोटो और वीडियो प्रसारित हो रही है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए मनीष लिखते हैं, बाल दिवस का बेसब्री से इंतजार है। चाचा नेहरू की जन्मतिथि पर प्रदेश के नए काका कौन बनेंगे, इसकी बेचैनी बढ़ी रहेगी।

    चुनाव परिणाम में आने में महज कुछ घंटे शेष हैं। ऐसे में परिणाम के पूर्व प्रदेश का मुखिया बनने की घोषणा हो रही है। धरातल से मिल रही सूचनाओं को सही मान ताज पहनने को बेचैन हैं। चौक-चौराहे से लेकर वैश्विक पटल पर भी परिणाम को लेकर बेचैनी बढ़ रही है।

    विश्लेषण करने वाले विश्लेषक भी ऊहापोह की स्थिति में हैं। बातें हवा हवाई होने के साथ परिणाम को लेकर आश्वत नहीं दिख रहे। ऐसे में अब तो गुरुवार का इंतजार सभी को होगा। ईवीएम खुलने के बाद तय होगा कि कौन सरताज बनेगा।