Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav: आरजेडी के पोस्ट पर बिफरी BJP पहुंची चुनाव आयोग के पास, क्‍या है मामला?

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के दौरान, आरजेडी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा ने आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि आरजेडी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    विवादित पोस्‍ट की ईसीआई से श‍िकायत। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। BJP ने RJD पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर NDA के विरुद्ध अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भाजपा ने बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO Bihar) से शिकायत की है।

    आरोप में कहा है कि राजद के पेज पर भाजपा और लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जदयू समर्थित मतदाताओं को वोट देने से रोकने एवं जदयू कार्यकर्ताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान से रोकने संबंधी भ्रामक व झूठी पोस्ट की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पोस्ट पूरी तरह फर्जी है, और उसका उद्देश्य एनडीए के घटक दलों में अविश्वास और विवाद पैदा करना है।

    शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस तरह की विवादित पोस्ट से मतदाताओं में भ्रम फैलने के साथ चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

    शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे झूठे और भ्रामक प्रचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा चुनावी माहौल में पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

    पोस्ट में एनडीए में फूट की बात 

    आवेदन में जिस पोस्ट का जिक्र किया है उसमें विवादित बात कही गई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि जिन सीट पर जदयू का उम्मीदवार है उसे भाजपा- लोजपा समर्थक वोट नहीं कर रहे हैं। जहां भाजपा या लोजपा उम्मीदवार हैं उसे जदयू समर्थकों का वोट नहीं मिल रहा है। 

    उधर, भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग ने राजद द्वारा एक्स पर कथित रूप से मतदाताओं में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने दी है।

    उन्होंने बताया कि चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण के हस्ताक्षर से एक शिकायत पत्र मेल के माध्यम निर्वाचन आयोग को भेजा गया है।

    Tweet का स्क्रीन शाॅट भी आयोग को शिकायत पत्र के साथ दिया गया है। शिकायत पत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर राजद के विरुद्ध उक्त मामले में कार्रवाई हेतु आग्रह किया गया है।