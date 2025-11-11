राज्य ब्यूरो, पटना। BJP ने RJD पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर NDA के विरुद्ध अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भाजपा ने बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO Bihar) से शिकायत की है। आरोप में कहा है कि राजद के पेज पर भाजपा और लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जदयू समर्थित मतदाताओं को वोट देने से रोकने एवं जदयू कार्यकर्ताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान से रोकने संबंधी भ्रामक व झूठी पोस्ट की गई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पोस्ट पूरी तरह फर्जी है, और उसका उद्देश्य एनडीए के घटक दलों में अविश्वास और विवाद पैदा करना है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस तरह की विवादित पोस्ट से मतदाताओं में भ्रम फैलने के साथ चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे झूठे और भ्रामक प्रचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा चुनावी माहौल में पारदर्शिता बनाए रखी जाए। पोस्ट में एनडीए में फूट की बात आवेदन में जिस पोस्ट का जिक्र किया है उसमें विवादित बात कही गई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि जिन सीट पर जदयू का उम्मीदवार है उसे भाजपा- लोजपा समर्थक वोट नहीं कर रहे हैं। जहां भाजपा या लोजपा उम्मीदवार हैं उसे जदयू समर्थकों का वोट नहीं मिल रहा है।