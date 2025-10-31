विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रत्याशी और वर्तमान विधायक रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए जेल से अस्थायी रूप से रिहा करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत इस स्तर पर किसी प्रकार की राहत देने के पक्ष में नहीं है।

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से औपबंधिक जमानत की अर्जी देने की छूट दी है। रीतलाल यादव की ओर से दायर याचिका में यह आग्रह किया गया था कि उन्हें आगामी 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चार सप्ताह की औपबंधिक जमानत दी जाए ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार कर सकें। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने दलील दी कि विशेष परिस्थिति में यह राहत आवश्यक है, क्योंकि यादव दानापुर से राजद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही ने अदालत को बताया कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है और आवेदक को राहत के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एमपी-एमएलए कोर्ट ने रीतलाल यादव को पुलिस सुरक्षा में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी थी और उन्हें भागलपुर जेल से दानापुर लाया गया था, जहांं उन्होंने राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया और बाद में पुनः जेल भेज दिया गया।