राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सपने बेचने का प्रयास कर रहे हैं। राजद नेता ने झूठे वादों का पुलिंदा जारी किया है। बिहार की जनता को मालूम है कि यह लोग वादे करते हैं और वादे के नाम पर बिहार में एक बार फिर से जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। बिहार की जनता सब जानती है, सबको पहचानती है। कौन बिहार का विकास करेगा। कौन बिहार का विनाश करेगा। यह बिहार के लोग भली-भांति जानते हैं इसीलिए एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार 14 नवंबर को बनने जा रही है।

तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बिहार को क्राइम फ्री बनाएंगे जबकि पूरा बिहार जानता है कि बिहार को अपराध के दलदल में धकेलने वाले तो कोई और नहीं राजद के लोग हैं। ऐसे में अगर गलती से राजद के लुभावने वादे में बिहार की जनता फंस गई तो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की शुरुआत हो जाएगी। दिनदहाड़े अपहरण का दौर शुरू हो जाएगा। लूट, हत्या, बलात्कार फिर से बिहार में आम बात हो जाएगी। बिहार के सड़कों पर एक बार फिर से दुकान की लूट, मकान की लूट एवं जमीन की लूट शुरू हो जाएगी। अब बिहार की जनता अराजक लोगों को कभी सत्ता नहीं सौपेगी। जंगल राज की आहट भर से बिहार की जनता काप जाती है ऐसे जंगल राज के नायक को बिहार की जनता ने सबक सिखाने का मन बना चुकी है ।