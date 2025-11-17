Bihar Chunav 2025: कोर्ट जाएगा महागठबंधन! RJD नेता ने कहा-हमारे पास गड़बड़ी के सबूत

डिजिटल डेस्‍क, पटना। EVM में गड़बड़ी का मामला एक बार फिर विपक्ष जोर-शोर से उठाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद RJD की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कहा गया कि परिणाम के विरोध में सबूत के साथ महागठबंधन न्‍याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। इसके लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ विमर्श कर आगे की रणनीत‍ि तय की जाएगी।

विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्‍वी यादव के आवास पर सोमवार को हुई बैठक में यह मामला उठा। कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी से इस तरह का रिजल्‍ट आया है।

बैठक से निकले जदयू से राजद में गए परबत्‍ता के पूर्व विधायक डा. संजीव कुमार ने कहा कि यह रिजल्‍ट अप्रत्‍याश‍ित है। विकास तो नीतीश कुमार पहले भी कर रहे थे। पहले ऐसा चौंकानेवाला परिणाम पहले क्‍यों नहीं आया।

राजद को 1.80 करोड़ लोगों ने दिया वोट

बैठक में सबने यही कहा कि यह अप्रत्‍याश‍ित हार थी। ईवीएम में गड़बड़ी के बिना इस तरह का परिणाम संभव ही नहीं है। मह‍िलाओं को 10 हजार रुपये तो आईवाश के लिए था।