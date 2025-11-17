Language
    Bihar Chunav 2025: कोर्ट जाएगा महागठबंधन! RJD नेता ने कहा-हमारे पास गड़बड़ी के सबूत

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    राजद नेता ने बिहार चुनाव 2025 में गड़बड़ी के सबूत होने का दावा किया है, जिसके चलते महागठबंधन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि वे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और गड़बड़ी करने वालों को बेनकाब करेंगे।

    तेजस्‍वी यादव का स्‍वागत करते राजद विधायक। जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। EVM में गड़बड़ी का मामला एक बार फिर विपक्ष जोर-शोर से उठाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद RJD की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

    कहा गया कि परिणाम के विरोध में सबूत के साथ महागठबंधन न्‍याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। इसके लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ विमर्श कर आगे की रणनीत‍ि तय की जाएगी। 

    विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्‍वी यादव के आवास पर सोमवार को हुई बैठक में यह मामला उठा। कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी से इस तरह का रिजल्‍ट आया है। 

    बैठक से निकले जदयू से राजद में गए परबत्‍ता के पूर्व विधायक डा. संजीव कुमार ने कहा कि यह रिजल्‍ट अप्रत्‍याश‍ित है। विकास तो नीतीश कुमार पहले भी कर रहे थे। पहले ऐसा चौंकानेवाला परिणाम पहले क्‍यों नहीं आया।  

    राजद को 1.80 करोड़ लोगों ने दिया वोट 

    बैठक में सबने यही कहा कि यह अप्रत्‍याश‍ित हार थी। ईवीएम में गड़बड़ी के बिना इस तरह का परिणाम संभव ही नहीं है। मह‍िलाओं को 10 हजार रुपये तो आईवाश के लिए था। 

    प्‍लानिंग हो रही है केस करने की। सबूत जुटाए जा रहे हैं। राज्‍य के 1.80 करोड़ लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है। हम हर सुख-दुख में उनके साथ रहेंगे।  

    बैलेट पेपर में हम जीते 

    मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ईवीएम में चोरी हुई है। जो भी चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है उसमें हम जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। 

    लालगंज से राजद की प्रत्‍याशी रहीं शिवानी शुक्‍ला ने कहा कि गड़बड़ी तो साफ-साफ दिखती है। सबको सोचना चाहिए कि हुआ क्‍या है। एक निर्दलीय उम्‍मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला, ऐसा हो सकता है क्‍या। 

    राजद के पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि‍ किसी को भी अंदाजा नहीं था क‍ि परिणाम ऐसा हो सकता है और पार्टी की हालत ऐसी होगी। 