    Bihar Chunav 2025 Live: 'संविधान पर हमला करने का दूसरा तरीका', SIR पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

    Bihar Vidhan sabha Chunav 2025 Live बिहार में छठ पूजा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है। सभी उम्मीदवार जनसभाएं और जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Tue, 28 Oct 2025 11:43 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव लाइव

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar chunav 2025 Live update बिहार में छठ को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों में थोड़ा विराम लगा हुआ था, लेकिन आज छठ महापर्व की समाप्ति के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने जनता को अपनी ओर खींचने के रणनीति बनाने की रफ्तार बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आज महागठबंधन घोषणा पत्र जारी कर रहा है। वहीं सभी प्रत्याशी जनसभा और जनसंपर्क कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो बने रहें दैनिक जागरण के साथ...

    28 Oct 202511:43:43 AM

    'संविधान पर हमला करने का दूसरा तरीका', SIR पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला


    SIR पर कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा, "बीजेपी की केंद्र सरकार और उसके नेताओं ने चुनावों में बार-बार 400 पार करने का नारा इसलिए लगाया, क्योंकि वे संविधान पर हमला करना चाहते थे। देश की जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी और सरकार को घुटनों पर ला दिया। अब वे वोट चोरी के ज़रिए चुनाव आयोग के रास्ते संविधान पर हमला करने का दूसरा तरीका अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होनेदेगी

    28 Oct 202511:06:13 AM

    तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा- स्पेशल ट्रेनें कहां गईं?

    RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम चुनाव कैंपेन शुरू कर रहे हैं और हमें बिहार में हर जगह जाना है, और इस बार बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं। जो लोग रोजी-रोटी के लिए बिहार से बाहर गए थे, जो लोग रोज़ाना की कमाई के लिए बाहर गए थे, आपने देखा होगा कि वे छठ के दौरान कैसे लौटे। यह देखकर बहुत दुख हुआ। रेल मंत्री ने अनाउंस किया था कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन आपने देखा कि हमारे भाई-बहन ट्रेनों में कैसे आए। लोग ट्रेनों में ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, ये स्पेशल ट्रेनें कहां गईं? इन लोगों ने बिहार के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है।  