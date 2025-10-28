Bihar Chunav 2025 Live: 'संविधान पर हमला करने का दूसरा तरीका', SIR पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar chunav 2025 Live update बिहार में छठ को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों में थोड़ा विराम लगा हुआ था, लेकिन आज छठ महापर्व की समाप्ति के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने जनता को अपनी ओर खींचने के रणनीति बनाने की रफ्तार बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आज महागठबंधन घोषणा पत्र जारी कर रहा है। वहीं सभी प्रत्याशी जनसभा और जनसंपर्क कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो बने रहें दैनिक जागरण के साथ...