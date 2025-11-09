Bihar Chunav Live Update: राजद उम्मीदवार शमशाद आलम पर FIR दर्ज, जुलूस का वीडियो आया सामने
बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीतियां बना रही हैं और वादे कर रही हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखना यह है कि बिहार की जनता किस पार्टी पर भरोसा करती है।
Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 122 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद 11 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होना है। इसको लेकर सभी पार्टियां आज अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। आज बिहार में PM नरेंद्र मोदी, LOP राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह और सांसद प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम बड़े नेता जनसभा या रोड शो कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ
Bihar Chunav 2025 Live: राजद उम्मीदवार शमशाद आलम पर FIR दर्ज, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप
जमुई में राजद उम्मीदवार शमशाद आलम पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नवीन ने कहा, “उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकाला, इस दौरान अपमानजनक नारे लगाए गए।”
VIDEO | Jamui, Bihar: RJD candidate Shamshad Alam has been booked for violating the Model Code of Conduct. District Magistrate Shri Naveen says,— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2025
“He took out a procession rally without permission, during which abusive slogans were raised.”#BiharElections2025… pic.twitter.com/ckIJkA0Zfi
Bihar Election 2025 Live: मल्लिकार्जुन के बयान पर जीतनराम मांझी का पलटवार, कहा- उनके लोग डकैत रहे
Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'डकैत' वाले बयान पर कहा, "कांग्रेस के लोग डकैत रहे हैं और डकैतों की है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।"
VIDEO | Bihar Assembly Elections 2025: "Congress consists of dacoits. PM Modi and CM Nitish Kumar are doing good work for Bihar." said Union Minister Jitan Ram Manjhi on Congress chief Mallikarjun Kharge's 'dacoit' remark, earlier today. #BiharElection2025… pic.twitter.com/KAtV30kD0S— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025