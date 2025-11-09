Bihar Chunav Live Update: राजद उम्मीदवार शमशाद आलम पर FIR दर्ज, जुलूस का वीडियो आया सामने

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 122 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद 11 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होना है। इसको लेकर सभी पार्टियां आज अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। आज बिहार में PM नरेंद्र मोदी, LOP राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह और सांसद प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम बड़े नेता जनसभा या रोड शो कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ