Bihar Chunav 2025: राजद सुप्रीमो ने की रोटी जलने की चर्चा, 20 वर्षों का भी दिया हवाला

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav latest News: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) ने दावा किया है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। इसकी शुरुआत गुरुवार को पहले चरण के मतदान के साथ हो गई। एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए लालू ने कहा कि 14 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में नई और उम्मीदों को पूरा करने वाली सरकार बनेगी।

उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा-तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। लालू प्रसाद ने अपने स्वजनों के साथ वेटरनरी कालेज बूथ पर मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राजश्री यादव एवं सांसद डा. मीसा भारती के साथ लालू प्रसाद इस मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। तेजस्वी ने बदलाव, नया बिहार बनाने, विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं अच्छी कानून व्यवस्था के लिए वोट देने की अपील की। पहले चरण में तेजस्‍वी व तेज प्रताप की क‍िस्‍मत ईवीएम में लॉक विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राघोपुर और महुआ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्र से क्रमश: तेजस्‍वी यादव और तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं।

जिन 121 सीटों पर मतदान हुआ है, 2020 के चुनाव में इनमें से 61 सीटों पर महागठबंधन जबकि‍ 59 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। उनमें से 42 राजद की झोली में आई थी। इस बार तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग जनशक्‍त‍ि जनता दल के उम्‍मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्‍याशी तेज प्रताप की लालू परिवार से दूरी हाल के दिनों में चर्चा में रही है।