राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections First Phase Voting: विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में संपन्न हुए 121 विधानसभा क्षेत्र के मतदान संबंधित अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए हैं।

यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के तुलना में 7.79 प्रतिशत अधिक है। कुल 65.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबकि 2020 में 57.29 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था।

ऐसे में स्पष्ट है कि पिछले यानि 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अबकी बार लगभग 30 लाख मतदाताओं की अधिक सहभागिता रही।

आयोग के अनुसार सर्वाधिक 77.54 मतदान मीनापुर तो सबसे कम 40.17 प्रतिशत मतदान कुम्हरार के मतदाताओं ने किया है। चुनाव आयोग के आरंभिक आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं।

पहले चरण में औसतन 65 प्रतिशत मतदान हुआ है। मीनापुर में सौ में मात्र 23 प्रतिशत ऐसे मतदाता रहे जिन्होंने किसी न किसी कारण से मतदान नहीं किया।

मतदान में मुजफ्फरपुर जिले में ही दूसरा स्थान बोचहां विधानसभा क्षेत्र का रहा है जहां 76.35 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

आंकड़ों में मतदान

जिला- मतदान प्रत‍िशत

बेगूसराय- कुल मतदान -69.87/B

बछवाड़ा - 71.22

बखरी - 71.01

बेगूसराय- 66.56

चेरियाबरियारपुर-70.18

मटिहानी- 69.68

साहेबपुर कमाल- 71.97

तेघड़ा- 70.22



भोजपुर- कुल मतदान- 59.90





अगिआंव- 58.17

आरा- 56.38

बड़हरा- 58.54

जगदीशपुर - 61.15

संदेश - 62.89

शाहपुर- 58.11

तरारी -64.27



बक्सर - कुल मतदान- 61.97





ब्रह्मपुर - 59.76

बक्सर -65.41

डुमरांव -60.55

राजपुर - 62.67



दरभंगा - कुल मतदान- 63.35





अलीनगर - 60.32

बहादुरपुर - 70.32

बेनीपुर -62.44

दरभंगा -60.01

दरभंगा ग्रामीण- 62.86

गौरा बौराम-64.04

हयाघाट- 66.39

जाले- 63.51

केवटी - 64.26

कुशेश्वरस्थान- 62.89

गोपालगंज - कुल मतदान- 66.64

बैकुंठपुर - 68.59

बरौली -68.05

भोरे -62.86

गोपालगंज -66.65

हथुआ - 67.15

कुचायकोट- 67.06

खगड़िया - कुल मतदान- 67.90

अलौली -67.13

बेलदौर -67.04

खगड़िया -69.93

परबत्ता -67.76



लखीसराय- कुल मतदान- 64.98

लखीसराय- 63.46

सूर्यगढ़ा -66.65

मधेपुरा - कुल मतदान-69.59





आलमनगर- 71.14

बिहारीगंज-68.30

मधेपुरा -69.34

सिंहेश्वर - 69.45

मुंगेर - कुल मतदान- 62.74%

जमालपुर -61.07

मुंगेर -61.94

तारापुर -65.22



मुजफ्फरपुर - कुल मतदान- 71.81





औराई -66.58

बरूराज -73.70

बोचहा -76.35

गायघाट- 69.29

कांटी -72.70

कुढ़नी -75.63

मीनापुर -77.54

मुजफ्फरपुर -59.17

पारू- 72.78

साहेबगंज -72.67

सकरा -75.35

नालंदा - कुल मतदान- 59.81

अस्थावां- 56.81

बिहारशरीफ- 55.00

हरनौत -59.95

हिलसा-63.20

इस्लामपुर -61.77

नालंदा -61.16

राजगीर -62.03



पटना - कुल मतदान- 59.02

बख्तियारपुर - 65.86

बांकीपुर -41.32

बाढ़- 64.75

बिक्रम -69.49

दानापुर - 58.51

दीघा- 42.67

फतुहा -69.27

कुम्हरार- 40.17

मनेर -67.76

मसौढ़ी -69.11

मोकामा -64.77

पालीगंज- 63.87

पटना साहिब- 60.29

फुलवारी -66.51



जिला - सहरसा - कुल मतदान- 69.38

महिषी - 70.26

सहरसा- 69.92

सिमरी बख्तियारपुर -69.17

सोनबर्षा - 68.09



समस्तीपुर - कुल मतदान- 71.74

विभूतिपुर- 71.17

हसनपुर -70.49

कल्याणपुर -73.68

मोहिउद्दीननगर- 70.39

मोरवा -73.07

रोसड़ा- 67.18

समस्तीपुर -72.12

सरायरंजन- 73.42

उजियारपुर -73.99

वारिसनगर -72.13

सारण - कुल मतदान- 63.86

अमनौर -67.60

बनियापुर - 63.19

छपरा- 58.10

एकमा- 58.70

गरखा -65.42

मांझी -60.50

मढ़ौरा -66.11

परसा -66.93

सोनपुर -68.79

तरैया -64.84

शेखपुरा - कुल मतदान-61.99

बरबीघा -62.03

शेखपुरा - 61.95

सिवान - कुल मतदान- 60.61

बड़हरिया -63.53

दरौली -57.00

दरौंदा- 58.75

गोरियाकोठी- 64.50

महराजगंज- 62.33

रघुनाथपुर -61.45

सिवान -59.70

जीरादेई -57.17



वैशाली - कुल मतदान- 68.50