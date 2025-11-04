Bihar Chunav 2025: उड़नखटोला से बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, इस बूथ पर डालेंगे वोट

संवाद सूत्र, बख्तियारपुर (पटना)। Bihar Assembly Elections: विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल भवन मतदान केंद्र पर वोट डालने आएंगे। वे हेलीकाप्‍टर से आएंगे। इसके लिए गांव के पास रवाईच ठाकुर बाड़ी के बगल में हेलीपेड का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने इसकी कवायद शुरू कर दी। मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल भवन के उत्‍तरी भाग बूथ नंबर 287 पर नीतीश कुमार मत डालेंगे। मतदाता सूची में इनका क्रमांक 433 है। उनके बड़े भाई वैद्य सतीश कुमार 218, भाभी गीता देवी 219 समेत परिवार के दो अन्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है।

भवन की साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई। सूचना के अनुसार मतदान के दिन सीएम को अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जाने का कार्यक्रम तय है। इस कारण रेल मंत्री रहते ट्रेन और ज्यादातर सड़क मार्ग से यहां वोट के लिए पहुंचने वाले नीतीश वायु मार्ग से आएंगे।

2 लाख 96 हजार 380 मतदाता करेंगे 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला विधानसभा क्षेत्र के चलंत मतदान केंद्रों समेत कुल 351बूथों पर गुरुवार को 2लाख 96हजार 380मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1लाख 56हजार पुरुष, 1लाख 39 हजार महिला और पांच दमंगलमुखी मतदाता शामिल हैं।

दनियावां प्रखंड में बूथ नंबर 1से 65, खुसरूपुर प्रखंड में बूथ नंबर 66से 154तथा बख्तियारपुर में बूथ नंबर 155 से 351 है, जहां अधिकतम मतदाताओं की संख्या 12 सौ से कम तो न्यूनतम मतदाताओं की संख्या 5 सौ के करीब है।

दियारा क्षेत्र में 33 बूथ हैं जहां पोलिंग पार्टी को पहुंचाने और पोलिंग के बाद ईवीएम को पटना में जमा करने के लिए प्रशासन को दो विधानसभा, और जिलों के रास्ते कच्ची दरगाह पुल से राघोपुर होकर जाना और आना पड़ेगा।