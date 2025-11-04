Bihar Chunav 2025: कौन बनेगा बिहार का सीएम, तय करने के लिए उतरी मुख्यमंत्रियों की फौज
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता मैदान में हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। देखना यह है कि बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री चुनती है।
कुमार रजत, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह तय करने के लिए देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की राज्यभर में रोज सभाएं हो रही हैं।
इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से बड़ी संख्या में अपने वर्तमान और पूर्व सीएम को चुनाव प्रचार में उतारा गया है। एनडीए ने तो अपने प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन के समय ही अलग-अलग राज्यों के सीएम की हाजिरी लगा दी थी जो पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक जारी है।
योगी से लेकर सैनी तक आए बिहार
एनडीए की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा जैसे चेहरे भी वोट मांगते नजर आए हैं।
एनडीए प्रत्याशियों की ओर से योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और रेखा गुप्ता की चुनाव प्रचार से सबसे अधिक डिमांड की जा रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव तो 16 अक्टूबर से ही लगातार बिहार में सात से आठ दौरा कर चुके हैं।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अंतिम दिन सिवान-गोपालगंज में सभाएं की। अगले दो दिन भी दूसरे चरण के चुनाव क्षेत्र गौराबोड़ाम, अरवल, गया शहर, औरंगाबाद, भागलपुर, वारसलीगंज, हिसुआ और दिनारा में उनकी सभाएं हैं।
महागठबंधन से गहलोत और बघेल सर्वाधिक सक्रिय
वहीं महागठबंधन की ओर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू, उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। महागठबंधन के उम्मीदवारों की सभाएं में भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे पूर्व सीएम सबसे अधिक सक्रिय दिख रहे हैं।
