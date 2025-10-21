Bihar Chunav: पटना की 14 सीटों पर अब 149 प्रत्याशी, मेयर पुत्र समेत नौ ने वापस लिया नाम

जागरण संवाददाता, पटना। जिले की 14 विधानसभा सीटों पर कुल 149 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार को नौ प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। पटनासाहिब से नगर निगम की महापौर पुत्र भाजपा से नाराज शिशिर कुमार समेत नाम वापस लेने वाले सभी नौ प्रत्याशी निर्दलीय हैं। नाम वापसी के बाद सभी 14 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन मतदान की तैयारियाें को अंतिम रूप देने में जुट गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने बताया कि कुल 211 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। स्क्रूटनी में 53 अधूरे नामांकनों को रद कर दिया गया था। 158 वैध नामांकन पत्र वैध पाए गए थे, सोमवार को इनमें से नौ ने स्वेच्छा से नामांकन वापस ले लिया।

नाम वापस लेने की कराई गई वीडियोग्राफी

मेयर के पुत्र शिशिर कुमार व डा. अजय प्रकाश ने रिटर्निंग अफसर के समक्ष अपना नाम वापस लिया। दानापुर विधानसभा सीट से टिंकू कुमार यादव, ब्रजेश कुमार धीरज व राजकुमार ने तो मनेर से कामेश्वर कुमार ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ली। बांकीपुर से सैयद जकी इमाम नकवी, कुम्हरार से कुमार संजीत व मसौढ़ी से रामजी रविदास बिना किसी दबाव के नामांकन वापस लेने की बात कही। नामांकन पत्र वापसी को प्रारूप-5 में आवेदन देने से उनके बयान तक की वीडियोग्राफी कराई गई है। डीएम ने बताया कि सबसे अधिक 14 सबसे पालीगंज से मैदान में हैं। वहीं कुम्हरार व मनेर में 13-13 प्रत्याशी बचे चुनाव लड़ेंगे। सबसे कम सात प्रत्याशी दानापुर तो मोकामा में 8 प्रत्याशी और बख्तियारपुर, बांकीपुर व मसौढ़ी विधानसभा में, नौ-नौ अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे।



