Chhath Puja 2025: बिहार में छठ घाटों पर होगा बिजली कंपनी का नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

राज्य ब्यूरो, पटना। छठ के दौरान घाटों पर बिजली व्यवस्था निर्बाध हो इसे केंद्र में रख बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) बड़े और महत्वपूर्ण घाटों पर नियंत्रण कक्ष बनाएगा। बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को छठ की तैयारियों को ले समीक्षा बैठक की।

सीएमडी ने कहा कि इस बार नदियों में पानी अधिक होने के कारण घाटों पर कम जगह उपलब्ध हो पाएगा। इस कारण विद्युत सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अधिक लोगों की उपस्थिति की संभावना है।

उन्होंने यह निर्देश दिया कि नदियों एवं तालाबों पर बने अधिक भीड़ वाले घाटों की भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए वहां कम से कम दो विद्युत कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए। बड़े और अत्यंत महत्वपूर्ण घाटों पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए।

घाटों पर, वहां जाने वाले पहुंच पथ, रास्तों एवं आसपास के बिजली के तारों, आप्टिकल फाइबर तथा डिश तारों की बंचिंग, एंटी सैगिंग कार्य , गार्ड वायरिंग आदि के अवशेष कार्य को 24 घंटे के पूर्ण करने को कहा।

सीएमडी ने निर्देश दिया कि छठ घाटों पर स्थानीय समितियों द्वारा लगाए गए जेनरेटरों की तथा उनके तारों की भी जांच कर ली जाए ताकि उनसे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

उन्होंने कहा कि रास्तों तथा घाटों के सभी पोलों की स्थिति की गहन जांच की जाए। झुके हुए पोल को सीधा करने एवं उन पर डाइलेक्ट्रिक पेंट लगाने तथा आवश्यकतानुसार उन्हें प्लास्टिक से रैप कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में पोलों में करंट का प्रवाह न हो। इन सभी कार्यों को विद्युत अधीक्षण अभियंता की पूर्ण निगरानी एवं पर्यवेक्षण में किया जाएगा।



उन्होंने निर्देश दिया कि घाटों पर किसी भी स्थिति में नंगे तार नहीं छोड़े जाएं और हरसंभव सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। आपात स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी फ्यूज काल गैंग की तैनाती की जाय। सभी विद्युत शक्ति उपकेंद्रों पर अभियंताओं को तैनात किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी भी बिजली समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।