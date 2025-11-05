Election Alert: बिहटा में कैश और हथियार के साथ दो गिरफ्तार, 20 लाख रुपये जब्त

जागरण संवाददाता, बिहटा(पटना)। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने बुधवार की अहले सुबह बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर बिहटा के कन्हौली गांव में दो स्थानों पर की गई छापेमारी में करीब 20 लाख रुपये नकद, एक पिस्टल, एक दोनाली बंदूक, दो देसी कट्टा और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों इंद्रजीत कुमार और ललित कुमार को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मनेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से नगदी और हथियारों की सप्लाई की जा रही है। सूचना के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की योजना बनाई गई।

पहली कार्रवाई में इंद्रजीत कुमार के ठिकाने से करीब सवा सात लाख रुपये नकद, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं, दूसरी कार्रवाई में ललित कुमार के स्थान से करीब 12 लाख रुपये नकद, हथियार, जिंदा कारतूस और शराब की बोतलें मिलीं। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद नकदी और हथियारों का संबंध चुनावी गतिविधियों से जोड़कर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी चुनाव से पहले मनेर क्षेत्र में नकदी और हथियार पहुंचाने की कोशिश में थे।