बिहार कैबिनेट में नए विभागों का बंटवारा: CM के पास सिविल एविएशन, टाइगर को युवा रोजगार विभाग

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने हाल में तीन नए विभागों का सृजन किया था। शनिवार को मंत्रियों के बीच इन विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने पास सिविल विमानन विभाग रखा है। यह पहले भी उनके पास था।

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दिया गया है। वे जदयू कोटा के मंत्री हैं। भाजपा कोटे के मंत्री संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विभाग का मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद अब मुख्मंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवलय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन रह गया है। इनके अलावा वे सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, जो अन्य मंत्रियों को नहीं आवंटित किए गए हैं।