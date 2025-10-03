बिहार कैबिनेट बैठक: आज है आखिरी मीटिंग, आचार संहिता लागू होने से पहले कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, जो संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक हो सकती है। यह बैठक आचार संहिता लागू होने से पहले हो रही है, जो बिहार में कभी भी 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा के साथ लागू हो सकती है।