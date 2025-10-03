Language
    बिहार कैबिनेट बैठक: आज है आखिरी मीटिंग, आचार संहिता लागू होने से पहले कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:33 AM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कर रहे हैं जो मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक हो सकती है। यह बैठक आचार संहिता लागू होने से पहले हो रही है। बैठक दोपहर 330 बजे बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों उपमुख्यमंत्री सभी मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

    नीतीश कुमार का आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, जो संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक हो सकती है। यह बैठक आचार संहिता लागू होने से पहले हो रही है, जो बिहार में कभी भी 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा के साथ लागू हो सकती है।

    बैठक के प्रमुख पहलू

    • समय और महत्व: बैठक दोपहर 3:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री, सभी मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।
    • आखिरी कैबिनेट बैठक: माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक है, जिसमें कई जनकल्याणकारी फैसलों पर मुहर लग सकती है।
    • एजेंडे: विभिन्न विभागों के कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें लंबित विकास कार्य, मानदेय वृद्धि, नई भर्तियां (शिक्षकों और तकनीकी सहायकों के लिए), महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएँ और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं।
    • 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए: खबर है कि 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर मुहर लग सकती है, जो केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के अनुरूप हो सकता है ¹।
    • चुनावी रणनीति: राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले लोकप्रिय फैसले लेकर अपनी उपलब्धियों को मजबूत करना चाहती है।
    • विपक्ष के आरोपों के बीच: विपक्ष भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, ऐसे में बड़े और लोकप्रिय फैसलों से नीतीश सरकार सकारात्मक छवि बनाए रखने की कोशिश करेगी।

       

      क्यों है महत्वपूर्ण?

    • आचार संहिता से पहले: सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है जो जनता के लिए राहतकारी हो।
    • चुनावी गतिविधियां: विजयदशमी के बाद बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
    • नीतीश सरकार के फैसले: बीते कुछ महीनों में नीतीश कैबिनेट ने आम लोगों के लिए कई लाभकारी फैसले लिए हैं।