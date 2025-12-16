राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत मंगलवार को नितिन नवीन (BJP National Working President Nitin Nabin) ने पथ निर्माण व नगर विकास एवं आवास मंत्री पद त्याग पत्र दे दिया।

वहीं, पार्टी की ओर से तत्काल प्रभाव से दोनों विभागों का आनन-फानन में बंटवारा कर दिया गया। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

नगर विकास देखेंगे व‍िजय सिन्‍हा

संभावना है कि बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सरकार ने प्रशासनिक कामकाज की गति बनाए रखने के लिए नई जिम्मेदारियां तय कर दी हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अब नगर विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing) का दायित्व भी संभालेंगे। वर्तमान में विजय के पास राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग है।

वहीं, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को पथ निर्माण विभाग (Road Construction Dept) का प्रभार सौंपा गया है। माना जा रहा है कि संगठन में 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी को देखते हुए नितिन ने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया है।