बिहार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट: प्रेम कुमार होंगे स्पीकर, श्रेयसी सिंह समेत 11 नए मंत्रियों को मिला बुलावा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की उलटी गिनती तेज हो गई है। आज सुबह 11.30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ मंत्रिपरिषद का स्वरूप भी सामने आना शुरू हो गया है। इस बार की खास बात यह है कि मंत्रियों को फोन जाने का सिलसिला बुधवार देर रात से ही शुरू हो गया था और अब यह लगभग स्पष्ट है कि भाजपा और जदयू दोनों से नए और अनुभवी चेहरों का मिश्रित कैबिनेट तैयार किया जा रहा है।

सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा नेता प्रेम कुमार को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। यह निर्णय दल के भीतर मजबूत अनुभव, संगठनात्मक पकड़ और सदन संचालन की उनकी छवि के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा भाजपा कोटे से 14 विधायकों को मंत्री पद के लिए फोन गया है। इनमें वरिष्ठता और युवा नेतृत्व दोनों शामिल हैं

प्रेम कुमार प्रेम कुमार सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा रामकृपाल यादव श्रेयसी सिंह संजय टाइगर नारायण शाह रामा निषाद नितिन नवीन सुरेंद्र मेहता लखेंद्र पासवान अरुण शंकर प्रसाद प्रमोद चंद्रवंशी इनमें सबसे अधिक चर्चा श्रेयसी सिंह की हो रही है। जमुई से दूसरी बार जीत चुकी श्रेयसी एक अंतरराष्ट्रीय शूटर हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। पहली बार मंत्री बनती श्रेयसी युवाओं के प्रतिनिधित्व की नई पहचान मानी जा रही हैं।