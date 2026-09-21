बिहार में भवन निर्माण की मंजूरी होगी आसान, बदलेंगे नक्शे की वैधता के नियम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने और उसकी वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। प्रस्तावित बिहार बिल्डिंग बायलाज-2026 में ऐसे प्रविधान किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को भवन निर्माण की अनुमति लेने में कम परेशानी हो।

नक्शे की वैधता से जुड़े प्रविधानों में संशोधन पर उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह ने भी सहमति जताते हुए इसे आम लोगों के लिए लाभकारी बताया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को सिंचाई भवन स्थित कार्यालय में बिहार बिल्डिंग बायलाज-2026 के प्रारूप पर गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। इसमें भवन निर्माण से जुड़े नियमों और अनुमति की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव पर विस्तार से चर्चा हुई।

सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें भवन निर्माण की अनुमति सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि नई भवन उपविधि का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी और जीवन जीने में सुगमता को बेहतर बनाना है।