बिहार में डिजिटल जमाबंदी की खामियां होंगी दूर, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष राजस्व अभियान

जागरण संवाददाता, सिवान। जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन (अपडेट) करने के लिए राजस्व विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। 15 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत डिजिटल जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को मूल अभिलेख से मिलान कर सुधारा जाएगा।

साथ ही, मृत जमाबंदीदारों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि अभियान को लेकर सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सदर अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मियों का रोस्टर तैयार कर दिया गया है। प्रत्येक मौजा और हल्का में डिजिटल जमाबंदी का मिलान रजिस्टर 2 की स्कैन प्रति से किया जाएगा। रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान में अंतर मिलने पर मूल रिकार्ड के आधार पर सुधार किया जाएगा।