बिहार में तीन डिसमिल जमीन के किए करें घर बैठे आवेदन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शुरू की सुविधा

मनीष कुमार, पटना। बिहार में वासभूमिहीन परिवारों के लिए राहत की खबर है। आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। अभियान बसेरा-2 के तहत पात्र वासभूमिहीन परिवार अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

अभियान के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का प्रविधान है। ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से लाभार्थियों को आवेदन के लिए राज्य मुख्यालय पटना आने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय के स्तर पर ही स्वीकार किया जाएगा।

बिहार भूमि की वेबसाइट से कर सकेंगे आवेदन ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थियों को बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी। वेबसाइट पर ‘अभियान बसेरा हेतु आवेदन करें’ विकल्प के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इसके लिए विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर सुविधा शुरू की गई है। विभाग ने संभावित लाभार्थियों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने की अपील की है। आवेदन के दौरान परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विभाग की ओर से निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अंचल कार्यालय में जमा करना होगा आवेदन विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को आवेदन जमा करने के लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा करना होगा। आवेदन स्वीकार करने के बाद अंचल कार्यालय की ओर से आवेदक को प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य होगा।

विभाग ने यह भी कहा है कि यदि अंचल स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं होने के कारण किसी आवेदक को पटना आना पड़ा, तो संबंधित अंचल अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदक, पति-पत्नी और वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी देनी होगी। इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र या निवास प्रमाणपत्र में से उपलब्ध दस्तावेज देना होगा। परिवार की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी और निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र भी देना होगा। शपथपत्र में यह उल्लेख करना होगा कि परिवार के पास वासयोग्य भूमि नहीं है और पूर्व में किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि का लाभ नहीं मिला है।

सरकारी जमीन पर बसे परिवारों को भी देनी होगी जानकारी यदि कोई परिवार सरकारी जमीन पर बसा है, तो आवेदन के दौरान उससे संबंधित उपलब्ध जानकारी भी देनी होगी। विभाग आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की प्रक्रिया पूरी करेगा।