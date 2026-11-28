राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की पहल तेज कर दी है।

बिहार में करीब पांच लाख एकड़ में गन्ने की खेती होती है। वर्तमान में लगभग 40 बीज उत्पादक किसानों को प्रतिवर्ष करीब दो करोड़ पौधे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसी कड़ी में शुक्रवार को बामेती परिसर में गन्ना बीज उत्पादन पर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने किया।

उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उत्पादन की मजबूत व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

किसानों की आमदनी बढ़ाना पहली प्राथमिकता

किसानों को गन्ने की खेती की ओर वापस लाना और उनकी आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बंद चीनी मिलों को चालू करने और नई मिलें स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।

कार्यशाला में नर्सरी प्रबंधन, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन तथा बीज उत्पादन से लेकर आपूर्ति एवं उपयोग तक की वैज्ञानिक प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष पोर्टल 'गन्ना साथी चैटबाट' शुरू किया गया। वहीं, राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ना रथ के माध्यम से किसानों को योजनाओं और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है।

मंत्री ने बीज उत्पादकों से रोगमुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करने की अपील करते हुए कहा कि किसानों की शिकायतों पर विभाग त्वरित कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि को लेकर सरकार प्रयासरत है।