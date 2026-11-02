बिहार की धरती उगलेगी अकूत दौलत! रोहतास और गया के खनिज ब्लॉकों से शुरू होने जा रहा खनन, सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की खनिज संपदा को राजस्व और रोजगार का बड़ा जरिया बनाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने कवायद तेज कर दी है।

खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण से लेकर जो खनिज ब्लाक पहले से नीलाम हो चुके उनसे उत्पादन शुरू कराने पर विभाग का जोर है।

सोमवार को खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोहतास और गया के प्रमुख खनिज ब्लॉकों की प्रगति की समीक्षा की गई।

नीलाम ब्लॉक से शुरू हो उत्पादन

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो खनिज ब्लॉक नीलाम हो चुके हैं वहां से उत्पादन शुरू कराने के लिए जरूरी वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। केवल नीलामी पर्याप्त नहीं है।