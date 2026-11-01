बक्सर में रघुनाथपुर ROB निर्माण में आएगी तेजी, 0.81 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, बक्सर। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से सटे पश्चिमी समपार फाटक के विकल्प के रूप में बन रहे रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में अब तेजी आने की उम्मीद है।

इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। परियोजना के लिए कुल 0.3282 हेक्टेयर यानी लगभग 0.81 एकड़ जमीन की जरूरत है।

इसमें करीब 87.2 प्रतिशत निजी रैयती जमीन है। भूमि अधिग्रहण की संशोधित अधिघोषणा के अनुसार, कुल 66 निजी भूखंडों के साथ 11 सरकारी भूखंड भी अधिग्रहण के दायरे में हैं। निजी जमीन का रकबा करीब 0.70747 एकड़ है, जबकि सरकारी जमीन 0.10353 एकड़ है।

भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रह्मपुर अंचल के रघुनाथपुर और ढोढनपुरा मौजा की जमीन चिह्नित की गई है। रघुनाथपुर मौजा में 0.69906 एकड़ और ढोढनपुरा मौजा में 0.11194 एकड़ जमीन शामिल है। रघुनाथपुर में 64 निजी भूखंड और 11 सरकारी भूखंड हैं, जबकि ढोढनपुरा में दो निजी भूखंड अधिग्रहण के दायरे में हैं। इस तरह कुल 66 निजी भूखंडों की जमीन ली जानी है। हालांकि, भूखंडों की संख्या और वास्तविक भू-स्वामियों की संख्या अलग-अलग है, क्योंकि कई भूखंडों पर एक से अधिक सह-रैयतों के नाम दर्ज हैं।



सरकारी जमीन में आम रास्ता, पुरानी परती, हनुमान मंदिर और अनाबाद सर्वसाधारण श्रेणी की जमीन शामिल है। इनका कुल रकबा करीब 0.08006 एकड़ है।

इसके अतिरिक्त जिला परिषद की 0.02347 एकड़ जमीन भी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जानी है। इस प्रकार सरकारी जमीन में सामान्य सरकारी खाते की नौ प्रविष्टियां और जिला परिषद के दो भूखंड शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण की अधिघोषणा में प्रभावित परिवारों की संख्या शून्य दर्शाई गई है, हालांकि निजी भूखंडों पर कई भू-स्वामियों के नाम दर्ज हैं। शुरू हो चुका है निर्माण कार्य आरओबी का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। निर्माण स्थल पर सड़क के लिए पहले से उपलब्ध जमीन पर काम तेजी से चल रहा है। लेकिन परियोजना के शेष हिस्से के लिए जरूरी निजी और सरकारी जमीन का अधिग्रहण पूरा होना भी जरूरी है।