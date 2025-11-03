Language
    Bihar News: गांधी मैदान में सजेगा पुस्तकों का मेला, नीलोत्पल मृणाल समेत दिग्गज साहित्यकार होंगे शामिल

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:08 AM (IST)

    पटना के गांधी मैदान में पुस्तकों का मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में नीलोत्पल मृणाल जैसे कई प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेंगे। यह मेला पाठकों को साहित्य जगत की नई रचनाओं और विचारों से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा, और गांधी मैदान में इसकी तैयारी जोरों पर है।

    जागरण संवाददाता, पटना। सेंटर फार रीडरशिप डेवलपमेंट (सीआरडी) की ओर से पांच से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में पुस्तकों की दुनिया सजेगी। 15 दिनों तक चलने वाले साहित्यिक व सांस्कृतिक महाकुंभ में देश-दुनिया के नामचीन रचनाकार पाठकों से संवाद करेंगे। मेले की थीम वेलनेस अ वे आफ लाइफ है।

    ये बातें रविवार को बांकीपुर क्लब में प्रेसवार्ता के दौरान पुस्तक मेले के अध्यक्ष व लेखक रत्नेश्वर ने दी। उन्होंने बताया कि मेले में सबसे महंगी पुस्तक ‘मैं’ पाठकों को आकर्षित करेगी। इस पर केंद्रित ग्रंथ उदय कार्यक्रम होगा। मेले में चर्चित लेखक संजीव पालीवाल, पत्रकार अनंत विजय, समीक्षक जय प्रकाश पांडेय सहित युवा साहित्यकार शामिल होंगे।

    पुस्तक मेले में तीन सौ से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसमें तेरी मेरी प्रेम कहानी, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ज्ञान और गुरुकुल, संपादक से संवाद, किताब के शब्द उच्चरित हुए, युवा स्वर, स्वास्थ्य संवाद, सिनेमा-उनेमा, कला दीर्घा, जन संवाद, आओ-आओ नाटक देखे, कैंपस, स्कूल उत्सव, हमारे हीरो आदि प्रमुख कार्यक्रम हर दिन आयोजित होगा।

    पुस्तक मेले में दो सौ से अधिक अलग-अलग प्रकाशकों के स्टाल लगेंगे। इनमें प्रभात प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी , ज्ञानपीठ, उपकार, प्रकाशन संस्थान समेत अन्य चुनिंदा पुस्तकों के साथ पाठकों के बीच होंगे।

    डा. विकास शंकर ने बताया कि मेले में देश के प्रमुख चिकित्सक भाग लेंगे। इसमें हृदय एवं मस्तिष्क रोग, त्वचा रोग, हड्डी रोग, पोषण, फिजियो थेरेपी, शिशु रोग, महिला एवं प्रसुति, आंख, कान-गला, दंत, मधुमेह, पाचन तंत्र आदि के विशेषज्ञ लोगों से बीमारी के बारे में संवाद करेंगे।

    मुशायरा व कवि सम्मेलन होगा खास

    पटना लिटररी फेस्टिवल और पटना पुस्तक मेले के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मुशायरा का आयोजन होगा। देश के चर्चित शायर और कवि भाग लेंगे। इसमें हिमांशी बाबरा, सैयद तबरेज, मुन्नवर राणा, सज्जाद झंझट, प्रेरणा प्रताप, मनवर जाफरी, इब्राहिम जीशान, सावन शुक्ला भाग लेंगे। पाठकों से चर्चित लेखक प्रभात रंजन रूबरू होंगे। शशिभूषण द्विवेदी सम्मान पुस्तक मेले में दिया जाएगा।

    कवि सम्मेलन में नीलोत्पल मृणाल, चंदन द्विवेद्वी, कुमार रजत आदि होंगे। रंगकर्मी कुमार रविकांत ने बताया कि सिनेमा-उनेमा फिल्म फेस्टिवल के तहत प्रति दिन फीचर फिल्म, लघु फिल्मों को प्रसारित किया जाएगा। इसमें देश भर के सिने कलाकार और विशेषज्ञ भाग लेंगे। कला दीर्घा में मनीष कुमार के संयोजन में कला प्रदर्शनी लगेगी। प्रदेश के पद्मश्री से अलंकृत कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

    प्रतिदिन नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा। कवि अपनी पुस्तक से कविताओं का पाठ करेंगे। तेरी मेरी प्रेम कहानी कार्यक्रम के दौरान डा. कुमार विमलेंदु दुनिया की चर्चित प्रेम कहानियां पाठकों को सुनाएंगे।

    डा. मोनी त्रिपाठी के संयोजन में स्कूल उत्सव कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत विद्यालय के बच्चे गीत-संगीत, नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कुमार वरुण के संयोजन में ज्ञान और गुरुकुल में विद्वानों से संवाद होगा। संपादक से संवाद कार्यक्रम में प्रमुख पत्रकारों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।