    BSEB STET 2025: आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए शुल्क निर्धारित, अधिकतम 250 रुपये ही देना होगा

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी 2025 की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए शुल्क निर्धारित किया है। अब हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये लगेंगे, लेकिन अधिकतम शुल्क 250 रुपये ही होगा। यह नियम सीटीईटी और अन्य परीक्षाओं पर भी लागू होगा। आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 28 नवंबर है।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 की उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज करने से संबंधित नई व्यवस्था लागू कर दी है। परीक्षा समिति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देना होगा।

    हालांकि, एक अभ्यर्थी से अधिकतम 250 रुपये ही लिए जाएंगे, चाहे आपत्ति प्रश्नों की संख्या अधिक क्यों न हो।

    परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगर कोई अभ्यर्थी उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत मानता है और उस पर आपत्ति दर्ज करता है, तो उसे हर प्रश्न पर 50 रुपये शुल्क देना होगा।

    अगर पांच से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति होती है, तब भी कुल शुल्क 250 रुपये से अधिक नहीं लिया जाएगा। यानी पांच से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति करने की स्थिति में भी अधिकतम 250 रुपये ही शुल्क मान्य होगा।

    सीटीईटी के अलावा तकनीकी परीक्षाओं, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, दक्षता परीक्षा आदि पर भी यही नियम लागू होंगे। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब उत्तर कुंजी पर आपत्ति के लिए यह एक समान व्यवस्था रहेगी।

    उत्तरकुंजी पर आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी बिहार बोर्ड की वेबसाइट https://bscbstet.org पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

    अब 28 नवंबर तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

    परीक्षा समिति ने एसटीईटी 2025 की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर निर्धारित की है। अभ्यर्थियों के हित में एक दिन की राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 28 नवंबर कर दिया गया है।

    परीक्षा समिति ने साफ किया है कि निर्धारित तिथि के बाद या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।