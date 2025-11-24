बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027: रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 8 दिसंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 (सत्र 2026-27) के लिए विलंब शुल्क के साथ पंजीयन तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी पंजीयन आठ दिसंबर तक कर सकते हैं।

इससे पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 23 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर समिति ने आठ दिसंबर कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने सत्र 2025-26 में नौवीं कक्षा में नामांकन कराया है, उन्हें 2027 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन कराना आवश्यक है।