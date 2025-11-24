बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027: रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 8 दिसंबर तक मौका
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 8 दिसंबर कर दी है। यह उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 2025-26 सत्र में नौवीं कक्षा में नामांकन कराया है। नियमित छात्रों के लिए शुल्क 250 रुपये और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 430 रुपये है। छात्रों को समय पर पंजीयन कराने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 (सत्र 2026-27) के लिए विलंब शुल्क के साथ पंजीयन तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी पंजीयन आठ दिसंबर तक कर सकते हैं।
इससे पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 23 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर समिति ने आठ दिसंबर कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने सत्र 2025-26 में नौवीं कक्षा में नामांकन कराया है, उन्हें 2027 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन कराना आवश्यक है।
नियमित व प्राइवेट विद्यार्थी को 250 रुपये और स्वतंत्र उम्मीदवार को 430 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जिन छात्र-छात्राओं ने नौवीं में नामांकन लिया है, वे समय पर आवेदन कर पंजीयन करेंगे ताकि आगे परीक्षा में शामिल होने में कोई परेशानी न हो।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों की जानकारी बिहार बोर्ड की वेबसाइट (https://biharboardonline.bihar.gov.in) पर जाकर भरेंगे।
आवेदन में विद्यार्थी का नाम, पिता-माता का नाम, जन्म तिथि, विषय, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। आवेदन भरने के बाद विद्यालय प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य है।
