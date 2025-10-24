Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Matric Exam: मैट्रिक परीक्षा 2027 के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 6 नवंबर तक मौका

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक 2027 की वार्षिक परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। छात्र विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्रों को घोषणा पत्र डाउनलोड करके हस्ताक्षर के बाद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विद्यालय प्रधानों को आवेदन की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन-अनुमति आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है।

    अब छात्र विलंब शुल्क के साथ 23 अक्टूबर से छह नवंबर 2025 तक पंजीयन का आवेदन भर सकते हैं। इससे छात्रों को काफी सहूलियत हो गई है परीक्षा समिति के अनुसार जिन विद्यार्थियों के पंजीकरण या अनुमति आवेदन 20 अक्टूबर 2025 तक भरे गए हैं या जो विद्यार्थी 23 अक्टूबर से छह नवंबर 2025 के बीच आवेदन करेंगे, उन्हें अपनी जानकारी की जांच के बाद घोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घोषणा पत्र विद्यार्थी, उसके माता-पिता, अभिभावक और स्कूल प्रधान के हस्ताक्षर के बाद समिति के पोर्टल पर 23 अक्टूबर से छह नवंबर 2025 तक अपलोड करना अनिवार्य होगा।

    इसके बाद ही पंजीकरण-अनुमति आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। समिति ने सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर विद्यार्थियों के आवेदन की जांच कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराएं, ताकि किसी भी विद्यार्थी का आवेदन अधूरा न रह जाए।