Matric Exam: मैट्रिक परीक्षा 2027 के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 6 नवंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन-अनुमति आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है।

अब छात्र विलंब शुल्क के साथ 23 अक्टूबर से छह नवंबर 2025 तक पंजीयन का आवेदन भर सकते हैं। इससे छात्रों को काफी सहूलियत हो गई है परीक्षा समिति के अनुसार जिन विद्यार्थियों के पंजीकरण या अनुमति आवेदन 20 अक्टूबर 2025 तक भरे गए हैं या जो विद्यार्थी 23 अक्टूबर से छह नवंबर 2025 के बीच आवेदन करेंगे, उन्हें अपनी जानकारी की जांच के बाद घोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा।