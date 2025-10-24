Language
    BSEB: इंटर परीक्षा-2027 के लिए आवेदन की तिथि 8 नवंबर तक बढ़ी, एक क्लिक में चेक करें डिटेल

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 8 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। छात्र अब विस्तारित अवधि में शुल्क जमा कर सकते हैं। विद्यालयों को आवेदनों का सत्यापन करना होगा, और शुल्क समय पर जमा करना अनिवार्य है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल उपलब्ध हैं। आवेदन केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा- 2027 (सत्र 2025-27) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अनुमति आवेदन भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 25 अक्टूबर से आठ नवंबर 2025 तक ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए आवेदन कर सकते हैं।

    जिन विद्यार्थियों ने इस अवधि में आवेदन किया है, उनकी जानकारी का मिलान विद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए शिक्षण संस्थान के प्रधान को अपने पोर्टल पर जाकर छात्रों के आवेदन को सत्यापित करना होगा।

    परीक्षा समिति ने कहा है कि निर्धारित अवधि में जो छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वे सात नवंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का शुल्क समय पर नहीं जमा होगा, उनका आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा।

    अगर आवेदन प्रक्रिया या शुल्क भुगतान में किसी तरह की दिक्कत आती है तो विद्यार्थी समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 पर संपर्क या [bsebintherhelpdesk@gmail.com](mailto:bsebintherhelpdesk@gmail.com) पर ई-मेल कर सकते हैं।

    महत्वपूर्ण निर्देश:

    आवेदन केवल मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही जमा किए जाएंगे। विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से प्राप्त प्री-फिल्ड घोषणा पत्र डाउनलोड कर माता-पिता के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जिन विद्यार्थियों का अपार आईडी है, उनके आवेदन उसी के माध्यम से मान्य किए जाएंगे।

    परीक्षा समिति ने कहा कि सत्र 2022-24 से राज्य के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा, पर्यटन, खुदरा प्रबंधन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम और आईटी जैसे व्यावसायिक ट्रेड शुरू किए गए हैं। जिन विद्यालयों में यह कोर्स उप लब्ध नहीं हैं, वहां के छात्र इन ट्रेडों का चयन नहीं कर सकेंगे।