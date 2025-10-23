बिहार बोर्ड: मैट्रिक और इंटर 2026 परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, चेक करें नई डेट
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 नवंबर तक बढ़ा दी है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक के छात्र secondary.biharboardonline.com और इंटरमीडिएट के छात्र seniorsecondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। परीक्षा समिति ने विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तीन नवंबर तक बढ़ा दी है।
पहले परीक्षा फॉर्म भरने अंंतिम तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित थी। अब विद्यार्थी 23 अक्टूबर से तीन नवंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा है मैट्रिक 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का https://secondary.biharboardonline.com या https://exam.biharboardonline.org पर जाकर मूल पंजीयन कार्ड और परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड करते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा।
इंटरमीडिएट 2026 में शामिल होने के लिए सूचीकृत विद्यार्थियों का समिति की वेबसाइट http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड करते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क एक नवंबर तक ही जमा किया जा सकता है।
परीक्षा समिति ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा करने के बाद भी किसी कारणवश परीक्षा आवेदन भरना छूट जाता है तो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यानी एक नवंबर के बाद अगले दो दिनों तक आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी पंजीकरण - सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
परीक्षा समिति ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि केवल वैध शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ही छात्र- छात्राओं का आवेदन भरा जाएगा। 10 वीं का परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 0612-2232239 और 12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी होने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 पर संपर्क किया जा सकता है।
