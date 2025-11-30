Language
    बिहार बोर्ड 'सुपर-50' कोचिंग के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 10 दिसंबर तक करें अप्लाई

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। यह आवासीय कोचिंग जेईई मेन 2028 और नीट यूजी 2028 के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाएगी, और कोर्स दो साल का होगा।

    बिहार बोर्ड सुपर-50 कोचिंग

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए निशुल्क आवासीय व गैर आवासीय कोचिंग में नामांकन के लिए तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक विद्यार्थी 10 दिसंबर तक https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

    आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ा कर 10 दिसंबर कर दिया गया है। 

    इस आवासीय कोचिंग में जेईई मेन 2028 और नीट यूजी 2028 के लिए देश के बड़े संस्थानों में पूर्व में पढ़ा चुके विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को तैयारी कराई जाएगी। कोर्स दो वर्षीय होगा।