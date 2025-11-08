Language
    Bihar Board: इंटर परीक्षा का फॉर्म भरने की त‍िथ‍ि बढ़ी, मैट्रिक परीक्षार्थी नोट कर लें महत्‍वपूर्ण डेट

    By Ravi Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, अब छात्र 18 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले शुल्क जमा कर दिया है, वे भी अब फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन 23 नवंबर तक होगा। छात्रों को घोषणा पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा।

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar School Examination Board: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है।

    विलंब शुल्क के साथ अब नौ से 18 नवंबर आवेदन किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थानों में छात्र-छात्राएं आनलाइन आवेदन समिति के वेबसाइट पर कर सकते हैं।

    परीक्षा समिति ने छात्र-छात्राओं के हित में तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म शुल्क पूर्व से जमा है, लेकिन परीक्षा आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका परीक्षा आवेदन भी इस विस्तारित तिथि में किया जा सकता है। विद्यालय प्रधान शुल्क जमा करेंगे, जो नहीं करेंगे वे फार्म नहीं भर पाएंगे।

    सत्र 2024-26 के इंटर के वैसे छात्र-छात्रा जिनका हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, उनको इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    परीक्षा समिति ने कहा है कि हस्ताक्षरित घोषणा यु्क्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही उक्त वेबसाइट पर इंटर परीक्षा आवेदन पत्र भी अपलोड कर दिया गया है।

    दो प्रकार के आवेदन पत्र का प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सत्र 2024-26 के लिए सूची कृत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह प्रपत्र दो खंडों यथा खंड-ए एवं खंड-बी में है।

    खंड ए में क्रमांक एक से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो विद्यार्थी के सूचीकरण विवरणों के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई भी छेड़-छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाना है।

    विद्यार्थी द्वारा मात्र खंड-बी में क्रमांक 18 से 34 तक के विवरणों को भरा जाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है, केवल मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालयों या कालेजों के प्रधान द्वारा वैध छात्र-छात्राओं का ही परीक्षा आवेदन भरा जायेगा एवं शुल्क जमा किया जाएगा।

    सत्र 2024-26 के वैसे स्कूल जिनका पठन-पाठन समाप्त कर दिया गया है, ऐसे संस्थानों में इंटर के सत्र 2024-26 के लिए नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन उक्त संस्थानों में नामांकित सत्र 2024-26 के पूर्व के सत्रों के पात्र विद्यार्थियों का आनलाइन परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क उन्हीं अंगीभूत डिग्री कालेजों के माध्यम से किया जाएगा।

    पूर्व पात्र विद्यार्थी उन्हें प्रेषित यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर जमा करेगे। किसी तरह की समस्या होने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 पर सूचित कर समस्या का निराकरण किया जाएगा। 

    मैट्र‍िक परीक्षार्थियों का पंजीयन 23 तक

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए आनलाइन पंजीयन विलंब शुल्क के साथ 9 से 23 नवंबर तक होगा।

    परीक्षा समिति (BSEB) ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों के पंजीयन भरे जाएंगे उन्‍हें पूर्व से भरा हुआ फार्म बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्‍त करना होगा।

    विवरणी की परिशुद्धता एवं सत्यापन के लिए पूर्व से भरा हुआ घोषणा-पत्र छात्र डाउनलोड करेंगे। उसपर विद्यार्थी, अभिभावक एवं प्रधान का हस्ताक्षर कर समिति के पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। 


    सभी संबंधित विद्यालय प्रधान को विशेष रूप से कहा गया है कि अपने विद्यालय के अर्हता प्राप्त छात्र-छात्राओं द्वारा भरे गए पंजीयन आवेदन की जांच सतर्कता से करने के बाद ही अपनी निगरानी में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

    साथ ही इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से समिति को उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि के सुधार की स्थिति में इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध कराई जा सके।

    त्रुटिपूर्ण पंजीयन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विद्यालय प्रधान पूर्णत: उत्तरदायी होंगे।