BSEB: 75% अटेंडेंस वाले विद्यार्थी ही इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में होंगे शामिल, चेक करें डिटेल

जागरण संवाददाता, पटना। इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। इंटर की 19 नवंबर से 26 नवंबर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सेंटअप में वहीं विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी संस्थानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। जिनकी उपस्थिति इससे कम होगी वे सेंटप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा है कि 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित, स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। पूवर्वती, कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में नहीं शामिल होना है।

सेंटप परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा। परीक्षा दो पाली में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा 9.30 से 12.45 और दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से 5.15 बजे तक चलेगी। वार्षिक परीक्षा की तरह ही सेंटप परीक्षा में भी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने व समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा।