बिहार बोर्ड ने दोगुना किया इनाम: 10वीं-12वीं के टॉपर को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपये, 3 दिसंबर को होगा सम्मान

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) तीन दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मेधा दिवस के रूप में मनाएगा। इस मौके पर इंटर एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के 151 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें इंटर के तीनों संकाय में टॉप फाइव में 28 विद्यार्थी व मैट्रिक के टाप 10 में 123 विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें इंटर में साइंस में टाप फाइव में आठ, कामर्स में टाप फाइव में सात व आर्ट्स के टाप फाइव में 13 विद्यार्थी शामिल हैं। मैट्रिक में टाप 10 में 123 विद्यार्थी शामिल हैं। मैट्रिक में पूरे राज्य में टाप टेन में रहने वाले विद्यार्थियों तथा इंटर में तीनों संकाय में टाप फाइव में रहने वाले विद्यार्थी को समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग व बोर्ड के अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

पहली बार टॉपर को मिलेगा दो लाख रुपये परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पहली बार बिहार बोर्ड ने पुरस्कार राशि को दोगुनी कर दिया है। इस बार टॉपर को एक लाख रुपये के स्थान पर दो लाख रुपये मिलेंगे।

इंटर (वाणिज्य, कला एवं विज्ञान संकाय के स्टूडेंट्स को अलग-अलग) एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दो-दो लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक-एक लाख रुपये प्रदान किया जाएगा।

साथ ही, उन्हें एक-एक लैपटाप, किंडल ई- बुक रीडर, प्रशस्ति-पत्र तथा मेडल देकर मुख्य अतिथि सम्मानित करेंगे। इसके अतिरिक्त, इंटर वार्षिक परीक्षा, 2025 के चौथे से पांचवें स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 30-30 हजार रुपये, प्रशस्ति-पत्र, मेडल एवं लैपटाप दिया जाएगा।