Bihar Board Exam: मैट्रिक परीक्षा 2026 का डमी एडमिट कार्ड जारी, 27 नवंबर तक सुधार का मौका

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र- छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा समिति ने सभी संबंधित विद्यालयों और विद्यार्थियों को निर्देश दिया है कि वे 21 से 27 नवंबर तक अपने एडमिट कार्ड में दर्ज सभी विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार अवश्य कर लें।

डमी एडमिट कार्ड बोर्ड के वेबसाइट https://exam.biharboardonline.org पर उपलब्ध है। परीक्षा समिति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण के समय विद्यार्थियों द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर डमी एडमिट कार्ड तैयार किया गया है। विद्यार्थियों या विद्यालयों की ओर से कोई त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित अवधि में आनलाइन सुधार किया जा सकता है।

मोबाइल ऐप से भी मिलेगा डमी एडमिट कार्ड परीक्षा समिति ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बीएसईबी इन्फॉर्मेशन ऐप पर डमी एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया है। इसके के माध्यम से भी अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं विद्यालय के प्रधान विद्यार्थियों को सहयोग करेंगे परीक्षा समिति ने सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सहयोग करेंगे। एडमिट कार्ड पर अंकित छात्र-छात्रा का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय आदि को ध्यानपूर्वक मिलान कराएं। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर विद्यालय लग-इन के माध्यम से बदलाव कर संशोधित जानकारी को समय पर सबमिट करेंगे। विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन छात्रों के विषय चयन या नामांकन विवरण में त्रुटियां हैं, वे अंतिम तिथि से पहले सुधार कर लें, क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रकार के सुधार का अवसर नहीं मिलेगा। दृष्टिबाधित और विशेष श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए विषय चयन का देना होगा ध्यान परीक्षा समिति कहा है कि विशेष रूप से सक्षम (विशेषकर दृष्टिबाधित) विद्यार्थियों के लिए विषयों में संशोधन की विशेष व्यवस्था है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को गणित के स्थान पर अन्य विषयों का विकल्प दिया जाता है। जिन छात्रों ने विषयों का चयन गलत कर दिया है, वे विद्यालय के माध्यम से सुधार कर सकते हैं।

इसके अलावा, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, आईटी-आईटीईएस जैसे व्यावसायिक विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को भी अपने एडमिट कार्ड की विशेष रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया है। बिहार बोर्ड की अपील बिहार बोर्ड ने कहा है कि डमी एडमिट कार्ड सिर्फ त्रुटि सुधार का अवसर देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसलिए छात्र-छात्रा व अभिभावक इसे गंभीरता से जांचें, ताकि मुख्य परीक्षा के समय कोई समस्या नहीं आए।